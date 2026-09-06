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Новини Ракети до Patriot для України
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Україна розраховує на збільшення поставок антибалістичних ракет для Patriot, - Зеленський

Антибалістичні ракети для Patriot

У 2027 році США збільшать виробництво антибалістичних ракет для систем ППО Patriot, а Україна розраховує на збільшення їхнього обсягу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції у Києві.

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Україна розраховує на більше ракет для Patriot

"Американська сторона збільшить наступний об'єм виробництва антибалістичних ракет до Patriot. І ми розраховуємо, що ми зможемо в будь-якому випадку, дай Бог, закінчиться війна, все одно нам це знадобиться", — заявив президент.

За словами Зеленського, Україна розраховує на такі системи для захисту держави. Він також висловив упевненість, що наступного року обсяг виробництва буде збільшено.

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Зеленський анонсував зустрічі у Норвегії та Канаді

Президент повідомив, що проведе зустрічі у Норвегії та Канаді. За його словами, вони мають допомогти посилити українські антибалістичні спроможності.

"У мене будуть зустрічі в Норвегії, в Канаді. Ми повинні закрити кілька речей. Наша українська антибалістична система — будуть найближчим часом відповідні у нас зустрічі. Я думаю, ми будемо рухатись максимально швидко до цього результату", — наголосив Зеленський.

Крім того, за словами президента, виробництво ракет до Patriot збільшує Німеччина.

"Вони мають відповідні ліцензії, і там у нас окремі домовленості", — зазначив Зеленський.

  • Раніше Зеленський заявив, що 67 українських компаній працюють над збиттям реактивних дронів.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26881) ППО (4442) США (22563) Patriot (616)
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Топ коментарі
+11
Вже не буде сотень протиракет від Штилермана?
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06.09.2026 21:25 Відповісти
+10
После СЕЙФОВ с доллярами
Тебе баллистику никто не даст ,****
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06.09.2026 21:28 Відповісти
+9
А, ішак вже не розраховує на шулєрмана?
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06.09.2026 21:29 Відповісти

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