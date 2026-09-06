Україна розраховує на збільшення поставок антибалістичних ракет для Patriot, - Зеленський

У 2027 році США збільшать виробництво антибалістичних ракет для систем ППО Patriot, а Україна розраховує на збільшення їхнього обсягу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції у Києві.

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Україна розраховує на більше ракет для Patriot

"Американська сторона збільшить наступний об'єм виробництва антибалістичних ракет до Patriot. І ми розраховуємо, що ми зможемо в будь-якому випадку, дай Бог, закінчиться війна, все одно нам це знадобиться", — заявив президент.

За словами Зеленського, Україна розраховує на такі системи для захисту держави. Він також висловив упевненість, що наступного року обсяг виробництва буде збільшено.

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Зеленський анонсував зустрічі у Норвегії та Канаді

Президент повідомив, що проведе зустрічі у Норвегії та Канаді. За його словами, вони мають допомогти посилити українські антибалістичні спроможності.

"У мене будуть зустрічі в Норвегії, в Канаді. Ми повинні закрити кілька речей. Наша українська антибалістична система — будуть найближчим часом відповідні у нас зустрічі. Я думаю, ми будемо рухатись максимально швидко до цього результату", — наголосив Зеленський.

Крім того, за словами президента, виробництво ракет до Patriot збільшує Німеччина.

"Вони мають відповідні ліцензії, і там у нас окремі домовленості", — зазначив Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що 67 українських компаній працюють над збиттям реактивних дронів.

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