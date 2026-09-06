Зеленський: 67 українських компаній працюють над збиттям реактивних дронів

Індустрія дронів

Наразі в Україні 67 компаній працюють над засобами для масового збиття російських реактивних безпілотників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з представниками президента США у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

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"Я зустрівся з великою кількістю компаній. На сьогодні у нас біля 60 компаній в Україні, які все займаються тим, щоби збивати реактивні дрони. Збивати їх масово… Якщо точно бути - 67 (компаній, - ред.)", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, 3-5 із них уже продемонстрували результат. Він додав, що зараз важливо "масштабувати ці рішення, щоб Україна отримала масовий захист від таких дронів у небі".

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Що передувало

Раніше президент Зеленський заявляв, що восени потрібно довести рівень збиття ворожих дронів вище за 90%.

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