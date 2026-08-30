Україна випробувала чотири перехоплювачі реактивних "шахедів", плануємо масштабувати виробництво, – Хмара

Індустрія дронів

Україна вже має чотири потенційні перехоплювачі, здатні протидіяти російським реактивним "шахедам", і всі вони пройшли польові випробування. Головним завданням зараз є якнайшвидше довести ці розробки до необхідного рівня та масштабувати їх виробництво.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це міністр оборони Євгеній Хмара сказав під час зустрічі із журналістами.

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"Триває пошук протидії реактивним безпілотникам. Вже є потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати реактивні "шахеди". По них уже проведені польові випробування", – заявив міністр.

Він наголосив, що наразі завдання – максимально швидко "довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до тисяч одиниць".

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