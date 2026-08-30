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Новини Протидія безпілотникам РФ Індустрія дронів
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Україна випробувала чотири перехоплювачі реактивних "шахедів", плануємо масштабувати виробництво, – Хмара

Індустрія дронів

євгеній хмара

Україна вже має чотири потенційні перехоплювачі, здатні протидіяти російським реактивним "шахедам", і всі вони пройшли польові випробування. Головним завданням зараз є якнайшвидше довести ці розробки до необхідного рівня та масштабувати їх виробництво.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це міністр оборони Євгеній Хмара сказав під час зустрічі із журналістами.

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"Триває пошук протидії реактивним безпілотникам. Вже є потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати реактивні "шахеди". По них уже проведені польові випробування", – заявив міністр.

Він наголосив, що наразі завдання – максимально швидко "довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до тисяч одиниць".

Також читайте: Alexa Spatium проти "Гераней" і "Шахедів": Україна представила перший реактивний дрон-перехоплювач. ФОТО

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Шахед (2457) перехоплювач (169) Хмара Євгеній (68)
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Топ коментарі
+8
А не ******* не пробували
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30.08.2026 15:47 Відповісти
+7
Потужно! Але...
Щось пригадується, що вже роки 3 нам розповідали про такі розробки і навіть про наявність і 100%-ну ефективність цих перехоплювачів. "Стіна дронів" здається це називалося
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30.08.2026 15:46 Відповісти
+5
Пан Хмара міг би сказати що це були готові напрацювання минулого міністра і його команди .
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30.08.2026 15:44 Відповісти

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