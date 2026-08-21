Alexa Spatium проти "Гераней" і "Шахедів": Україна представила перший реактивний дрон-перехоплювач. ФОТО

Індустрія дронів

Ретельний контроль повітряного простору, висока максимальна швидкість, значна стеля польоту, динамічна керованість, точність наведення та влучання. Арсенал Сил оборони України поповнився першим українським реактивним перехоплювачем дронів Alexa Spatium.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Це швидкісний реактивний безпілотний літак, розроблений українськими інженерами спеціально для знищення малорозмірних повітряних, наземних та надводних цілей у реальних бойових умовах.

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Інтерцептор орієнтований на ураження насамперед російських повітряних БпЛА-камікадзе:

"Герань-3";

"Герань-4";

"Герань-5";

Shahed-131.

Також комплекс може застосовуватися для ураження розвідувальних безпілотників, гвинтокрилів та інших окремих цілей.

Особливості українського БпАК Alexa Spatium

Під час випробувань інтерцептор підтвердив заявлені виробником тактико-технічні характеристики. Безпілотний літак має низку особливостей:

потужний турбореактивний двигун;

висока стеля польоту;

значний бойовий радіус дії;

широкий діапазон польоту – від низьких до середніх ешелонів;

гнучка тактика бойового застосування – за заздалегідь заданими координатами або в режимі прямого наведення;

варіативність бойових частин – уламково-фугасна, кумулятивна, термобарична;

висока маневровість під час польоту;

повна дистанційна підготовка і пуск;

висока максимальна і низька мінімальна швидкість для збереження палива;

наявність ефективних пошуково-прицільних систем: телевізійна, інфрачервона.

Крім того, Alexa Spatium має надійні системи управління та відеопередачі.

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Технічні характеристики та бойові можливості Alexa Spatium

Безпілотник має розміри близько 1,5 на 1,7 метра, запускається з мобільної катапульти за кілька хвилин.

Виготовлений з легкого і міцного композитного матеріалу, що дозволяє йому виконувати різкі маневри без втрати керованості.

Маса бойової частини забезпечує ефективне ураження широкого спектра повітряних цілей.

Безпілотний літальний апарат, який не виконав завдання, може повернутись до місця запуску і бути використаним повторно.

Ключові переваги Alexa Spatium у перехопленні російських дронів

Під час розроблення перехоплювача інженери досягли поставлених задач:

швидкодія – реактивна платформа забезпечує оперативне реагування, розгортання комплексу і виконання місії

стійкість до складних умов експлуатації;

інженерна готовність – мінімальні вимоги до підготовки позиції,

автоматизація процесів;

висока мобільність – комплекс поміщається у пікап;

модульна конструкція.

Нагадаємо, з початку 2026 року Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони України 413 БпАК. Майже всі вони – українського виробництва.

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