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Новини Кодифікація озброєння і техніки Індустрія дронів
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Alexa Spatium проти "Гераней" і "Шахедів": Україна представила перший реактивний дрон-перехоплювач. ФОТО

Індустрія дронів

БпАК Alexa Spatium

Ретельний контроль повітряного простору, висока максимальна швидкість, значна стеля польоту, динамічна керованість, точність наведення та влучання. Арсенал Сил оборони України поповнився першим українським реактивним перехоплювачем дронів Alexa Spatium.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Це швидкісний реактивний безпілотний літак, розроблений українськими інженерами спеціально для знищення малорозмірних повітряних, наземних та надводних цілей у реальних бойових умовах.

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Інтерцептор орієнтований на ураження насамперед російських повітряних БпЛА-камікадзе:

  • "Герань-3";
  • "Герань-4";
  • "Герань-5";
  • Shahed-131.

Також комплекс може застосовуватися для ураження розвідувальних безпілотників, гвинтокрилів та інших окремих цілей.

Особливості українського БпАК Alexa Spatium

Під час випробувань інтерцептор підтвердив заявлені виробником тактико-технічні характеристики. Безпілотний літак має низку особливостей:

  • потужний турбореактивний двигун;
  • висока стеля польоту;
  • значний бойовий радіус дії;
  • широкий діапазон польоту – від низьких до середніх ешелонів;
  • гнучка тактика бойового застосування – за заздалегідь заданими координатами або в режимі прямого наведення;
  • варіативність бойових частин – уламково-фугасна, кумулятивна, термобарична;
  • висока маневровість під час польоту;
  • повна дистанційна підготовка і пуск;
  • висока максимальна і низька мінімальна швидкість для збереження палива;
  • наявність ефективних пошуково-прицільних систем: телевізійна, інфрачервона.

Крім того, Alexa Spatium має надійні системи управління та відеопередачі.

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Технічні характеристики та бойові можливості Alexa Spatium

Безпілотник має розміри близько 1,5 на 1,7 метра, запускається з мобільної катапульти за кілька хвилин.

Виготовлений з легкого і міцного композитного матеріалу, що дозволяє йому виконувати різкі маневри без втрати керованості.

Маса бойової частини забезпечує ефективне ураження широкого спектра повітряних цілей.

Безпілотний літальний апарат, який не виконав завдання, може повернутись до місця запуску і бути використаним повторно.

БпАК Alexa Spatium

Ключові переваги Alexa Spatium у перехопленні російських дронів

Під час розроблення перехоплювача інженери досягли поставлених задач:

  • швидкодія – реактивна платформа забезпечує оперативне реагування, розгортання комплексу і виконання місії
  • стійкість до складних умов експлуатації;
  • інженерна готовність – мінімальні вимоги до підготовки позиції,
  • автоматизація процесів;
  • висока мобільність – комплекс поміщається у пікап;
  • модульна конструкція.

Нагадаємо, з початку 2026 року Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони України 413 БпАК. Майже всі вони – українського виробництва.

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Міноборони (7292) БпАК (5) перехоплювач (164)
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Топ коментарі
+3
Україна тільки тестує дрон-перехоплювач реактивних дронів, який має розвивати швидкість 600 км/год, а кацапи вже третій місяц масово застосовують свої реактивні дрони, які розвивають швидкість від 600 до 1000 км/год. То хто це відстав на вічність від цих розробок? Хто в нас Верховний Головнокомандувач? Такі дрони можуть збивати тільки літаки і системи ППО, які іноземногго виробництва і ракети нам мають поставляти партнери. Виходить, що Голобородько не тільки загальмував виробництво української системи ППО та балістики, а і реактивних дронів та антидронів проти кцапських реактивних. Потужно і незламно Зе захищає нарід. Чи я десь помилився?
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21.08.2026 14:37 Відповісти
+1
Дорожче від цілі?
Це залежить від того, що вважати ціллю - ціллю ворожого дрона, чи ціллю дрона ППО.
Оцініть шкоду зроблену реактивним "Шахедом" чи "Бандероллю" і тоді рахуйте...
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21.08.2026 14:38 Відповісти
+1
А навіщшо писати ціну? І так відомо, що ворог третій місяць масово застосовує реактивні дрони, які майже не збиваються. А ціна - життя українців і наша інфраструктура.
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21.08.2026 14:38 Відповісти

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