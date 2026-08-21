Alexa Spatium против "Гераней" и "Шахедов": Украина представила первый реактивный дрон-перехватчик. ФОТО

Индустрия дронов

Тщательный контроль воздушного пространства, высокая максимальная скорость, значительная высота полета, динамическая управляемость, точность наведения и поражения. Арсенал Сил обороны Украины пополнился первым украинским реактивным перехватчиком дронов Alexa Spatium.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Это скоростной реактивный беспилотный самолет, разработанный украинскими инженерами специально для уничтожения малогабаритных воздушных, наземных и надводных целей в реальных боевых условиях.

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Интерцептор ориентирован на поражение в первую очередь российских воздушных БПЛА-камикадзе:

"Герань-3";

"Герань-4";

"Герань-5";

Shahed-131.

Кроме того, комплекс может применяться для поражения разведывательных беспилотников, вертолетов и других отдельных целей.

Особенности украинского БпАК Alexa Spatium

В ходе испытаний перехватчик подтвердил заявленные производителем тактико-технические характеристики. Беспилотный самолет обладает рядом особенностей:

мощный турбореактивный двигатель;

высокий потолок полета;

значительный боевой радиус действия;

широкий диапазон полета – от низких до средних эшелонов;

гибкая тактика боевого применения – по заранее заданным координатам или в режиме прямого наведения;

разнообразие боевых частей – осколочно-фугасные, кумулятивные, термобарические;

высокая маневренность в полете;

полная дистанционная подготовка и запуск;

высокая максимальная и низкая минимальная скорость для экономии топлива;

наличие эффективных поисково-прицельных систем: телевизионная, инфракрасная;

Кроме того, Alexa Spatium оснащен надёжными системами управления и видеопередачи.

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Технические характеристики и боевые возможности Alexa Spatium

Беспилотник имеет размеры около 1,5 на 1,7 метра, запускается с мобильной катапульты за несколько минут.

Изготовлен из легкого и прочного композитного материала, что позволяет ему выполнять резкие маневры без потери управляемости.

Масса боевой части обеспечивает эффективное поражение широкого спектра воздушных целей.

Беспилотный летательный аппарат, не выполнивший задачу, может вернуться к месту запуска и быть использован повторно.

Ключевые преимущества Alexa Spatium при перехвате российских дронов

В ходе разработки перехватчика инженеры достигли поставленных целей:

быстродействие – реактивная платформа обеспечивает оперативное реагирование, развертывание комплекса и выполнение миссии

устойчивость к сложным условиям эксплуатации;

инженерная готовность – минимальные требования к подготовке позиции;

автоматизация процессов;

высокая мобильность – комплекс помещается в пикап;

модульная конструкция.

Напомним, с начала 2026 года Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны Украины 413 БпАК. Почти все они - украинского производства.

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