Alexa Spatium против "Гераней" и "Шахедов": Украина представила первый реактивный дрон-перехватчик. ФОТО
Индустрия дронов
Тщательный контроль воздушного пространства, высокая максимальная скорость, значительная высота полета, динамическая управляемость, точность наведения и поражения. Арсенал Сил обороны Украины пополнился первым украинским реактивным перехватчиком дронов Alexa Spatium.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Это скоростной реактивный беспилотный самолет, разработанный украинскими инженерами специально для уничтожения малогабаритных воздушных, наземных и надводных целей в реальных боевых условиях.
Интерцептор ориентирован на поражение в первую очередь российских воздушных БПЛА-камикадзе:
- "Герань-3";
- "Герань-4";
- "Герань-5";
- Shahed-131.
Кроме того, комплекс может применяться для поражения разведывательных беспилотников, вертолетов и других отдельных целей.
Особенности украинского БпАК Alexa Spatium
В ходе испытаний перехватчик подтвердил заявленные производителем тактико-технические характеристики. Беспилотный самолет обладает рядом особенностей:
- мощный турбореактивный двигатель;
- высокий потолок полета;
- значительный боевой радиус действия;
- широкий диапазон полета – от низких до средних эшелонов;
- гибкая тактика боевого применения – по заранее заданным координатам или в режиме прямого наведения;
- разнообразие боевых частей – осколочно-фугасные, кумулятивные, термобарические;
- высокая маневренность в полете;
- полная дистанционная подготовка и запуск;
- высокая максимальная и низкая минимальная скорость для экономии топлива;
- наличие эффективных поисково-прицельных систем: телевизионная, инфракрасная;
Кроме того, Alexa Spatium оснащен надёжными системами управления и видеопередачи.
Технические характеристики и боевые возможности Alexa Spatium
Беспилотник имеет размеры около 1,5 на 1,7 метра, запускается с мобильной катапульты за несколько минут.
Изготовлен из легкого и прочного композитного материала, что позволяет ему выполнять резкие маневры без потери управляемости.
Масса боевой части обеспечивает эффективное поражение широкого спектра воздушных целей.
Беспилотный летательный аппарат, не выполнивший задачу, может вернуться к месту запуска и быть использован повторно.
Ключевые преимущества Alexa Spatium при перехвате российских дронов
В ходе разработки перехватчика инженеры достигли поставленных целей:
- быстродействие – реактивная платформа обеспечивает оперативное реагирование, развертывание комплекса и выполнение миссии
- устойчивость к сложным условиям эксплуатации;
- инженерная готовность – минимальные требования к подготовке позиции;
- автоматизация процессов;
- высокая мобильность – комплекс помещается в пикап;
- модульная конструкция.
Напомним, с начала 2026 года Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны Украины 413 БпАК. Почти все они - украинского производства.
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Дрон, на те і дрон, що співвідношення "вартість - ефективність" наступна - дешево і ефективно.
Кажете, що Раша розробляє дрон зі швидкістю 1000 км/год.
Але це вже не дрон, це ракета. І вартість її буде як у ракети. А значить масовості не буде.
Це інші технічні вимоги, інші матеріали, а, відтак, і інша ціна.
Є певна межа (повторюю) де закінчується ця ніша. І до бескінечності її, за невеликі гроші, не розтягнеш.
Зараз закінчується ера гвинтових дронів. Україні тут повезло, що наша територія меньша і насиченість ППО доволі висока. Тому кацапи і згортають виробництво гвинтових Шахедів. При їх втратах більше 90 відсотків це навіть вони потягнути не можуть.
У Раші, із-за її території і розтягнутості ППО, Україна ще має можливість застосовувати гвинтові дрони. Але це поки що. І хотілося б, щоб день закінчення гвинтових "Лютих" не став для нас несподіванкою. Щоб на заміну вже було щось.