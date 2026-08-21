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Alexa Spatium против "Гераней" и "Шахедов": Украина представила первый реактивный дрон-перехватчик. ФОТО

Индустрия дронов

БпАК Alexa Spatium

Тщательный контроль воздушного пространства, высокая максимальная скорость, значительная высота полета, динамическая управляемость, точность наведения и поражения. Арсенал Сил обороны Украины пополнился первым украинским реактивным перехватчиком дронов Alexa Spatium.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Это скоростной реактивный беспилотный самолет, разработанный украинскими инженерами специально для уничтожения малогабаритных воздушных, наземных и надводных целей в реальных боевых условиях.

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Интерцептор ориентирован на поражение в первую очередь российских воздушных БПЛА-камикадзе:

  • "Герань-3";
  • "Герань-4";
  • "Герань-5";
  • Shahed-131.

Кроме того, комплекс может применяться для поражения разведывательных беспилотников, вертолетов и других отдельных целей.

Особенности украинского БпАК Alexa Spatium

В ходе испытаний перехватчик подтвердил заявленные производителем тактико-технические характеристики. Беспилотный самолет обладает рядом особенностей:

  • мощный турбореактивный двигатель;
  • высокий потолок полета;
  • значительный боевой радиус действия;
  • широкий диапазон полета – от низких до средних эшелонов;
  • гибкая тактика боевого применения – по заранее заданным координатам или в режиме прямого наведения;
  • разнообразие боевых частей – осколочно-фугасные, кумулятивные, термобарические;
  • высокая маневренность в полете;
  • полная дистанционная подготовка и запуск;
  • высокая максимальная и низкая минимальная скорость для экономии топлива;
  • наличие эффективных поисково-прицельных систем: телевизионная, инфракрасная;

Кроме того, Alexa Spatium оснащен надёжными системами управления и видеопередачи.

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Технические характеристики и боевые возможности Alexa Spatium

Беспилотник имеет размеры около 1,5 на 1,7 метра, запускается с мобильной катапульты за несколько минут.

Изготовлен из легкого и прочного композитного материала, что позволяет ему выполнять резкие маневры без потери управляемости.

Масса боевой части обеспечивает эффективное поражение широкого спектра воздушных целей.

Беспилотный летательный аппарат, не выполнивший задачу, может вернуться к месту запуска и быть использован повторно.

БпАК Alexa Spatium

Ключевые преимущества Alexa Spatium при перехвате российских дронов

В ходе разработки перехватчика инженеры достигли поставленных целей:

  • быстродействие – реактивная платформа обеспечивает оперативное реагирование, развертывание комплекса и выполнение миссии
  • устойчивость к сложным условиям эксплуатации;
  • инженерная готовность – минимальные требования к подготовке позиции;
  • автоматизация процессов;
  • высокая мобильность – комплекс помещается в пикап;
  • модульная конструкция.

Напомним, с начала 2026 года Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны Украины 413 БпАК. Почти все они - украинского производства.

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Автор: 

Минобороны (10043) БпАК (5) перехватчик (146)
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Топ комментарии
+6
Україна тільки тестує дрон-перехоплювач реактивних дронів, який має розвивати швидкість 600 км/год, а кацапи вже третій місяц масово застосовують свої реактивні дрони, які розвивають швидкість від 600 до 1000 км/год. То хто це відстав на вічність від цих розробок? Хто в нас Верховний Головнокомандувач? Такі дрони можуть збивати тільки літаки і системи ППО, які іноземногго виробництва і ракети нам мають поставляти партнери. Виходить, що Голобородько не тільки загальмував виробництво української системи ППО та балістики, а і реактивних дронів та антидронів проти кцапських реактивних. Потужно і незламно Зе захищає нарід. Чи я десь помилився?
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21.08.2026 14:37 Ответить
+5
А навіщшо писати ціну? І так відомо, що ворог третій місяць масово застосовує реактивні дрони, які майже не збиваються. А ціна - життя українців і наша інфраструктура.
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21.08.2026 14:38 Ответить
+2
Арифметика процесу тут наступна.
Дрон, на те і дрон, що співвідношення "вартість - ефективність" наступна - дешево і ефективно.
Кажете, що Раша розробляє дрон зі швидкістю 1000 км/год.
Але це вже не дрон, це ракета. І вартість її буде як у ракети. А значить масовості не буде.
Це інші технічні вимоги, інші матеріали, а, відтак, і інша ціна.
Є певна межа (повторюю) де закінчується ця ніша. І до бескінечності її, за невеликі гроші, не розтягнеш.
Зараз закінчується ера гвинтових дронів. Україні тут повезло, що наша територія меньша і насиченість ППО доволі висока. Тому кацапи і згортають виробництво гвинтових Шахедів. При їх втратах більше 90 відсотків це навіть вони потягнути не можуть.
У Раші, із-за її території і розтягнутості ППО, Україна ще має можливість застосовувати гвинтові дрони. Але це поки що. І хотілося б, щоб день закінчення гвинтових "Лютих" не став для нас несподіванкою. Щоб на заміну вже було щось.
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21.08.2026 14:50 Ответить

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