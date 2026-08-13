VR-система с ночным видением и максимальной защитой от мин: Минобороны ввело в эксплуатацию БТР "Сова"

Минобороны внесло в реестр новый бронетранспортер "Сова-БТР".

Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

БТР отличается жестким корпусом-монококом, технологиями виртуальной реальности, самой высокой в мире защитой от мин и универсальностью.

В линейке предприятия, изготовившего бронетранспортер, также есть специальный бронеавтомобиль "Сова", обладающий самой высокой защитой от мин среди техники этого класса.

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Преимущества "Сова-БТР"

Он предназначен для перевозки личного состава при выполнении задач по назначению, ведении боевых действий, огневой поддержки, учений, специальных операций, патрулирования, ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф в сложных условиях.

В ходе испытаний "Сова" подтвердила заявленные тактико-технические характеристики и высокие способности для выполнения широкого спектра военных задач.

Преимущество перед другими БТР:

компактность;

высокая мобильность благодаря колесной формуле 4х4;

больший запас хода;

более высокая максимальная скорость;

небольшой вес;

более низкие эксплуатационные расходы;

более простое и дешевое обслуживание;

Кроме того, как отметили в Минобороны, "Сова-БТР" обладает низкой заметностью на поле боя.

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Инновации

"Сова-БТР" имеет V-образный корпус-монокок, двойное дно, инерционные взрывопоглощающие узлы и агрегаты, амортизирующие взрывостойкие кресла для десанта и т. д. Модульную конструкцию десантного отделения за несколько часов можно переоборудовать в медевак.

Бронетранспортер оснащен VR-системой кругового обзора на 360° с ночным видением собственной разработки. Водитель просто надевает VR-очки и видит все, что происходит вокруг БТР", - отметили в министерстве.

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