VR-система с ночным видением и максимальной защитой от мин: Минобороны ввело в эксплуатацию БТР "Сова"
Минобороны внесло в реестр новый бронетранспортер "Сова-БТР".
Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
БТР отличается жестким корпусом-монококом, технологиями виртуальной реальности, самой высокой в мире защитой от мин и универсальностью.
В линейке предприятия, изготовившего бронетранспортер, также есть специальный бронеавтомобиль "Сова", обладающий самой высокой защитой от мин среди техники этого класса.
Преимущества "Сова-БТР"
Он предназначен для перевозки личного состава при выполнении задач по назначению, ведении боевых действий, огневой поддержки, учений, специальных операций, патрулирования, ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф в сложных условиях.
В ходе испытаний "Сова" подтвердила заявленные тактико-технические характеристики и высокие способности для выполнения широкого спектра военных задач.
Преимущество перед другими БТР:
- компактность;
- высокая мобильность благодаря колесной формуле 4х4;
- больший запас хода;
- более высокая максимальная скорость;
- небольшой вес;
- более низкие эксплуатационные расходы;
- более простое и дешевое обслуживание;
Кроме того, как отметили в Минобороны, "Сова-БТР" обладает низкой заметностью на поле боя.
Инновации
"Сова-БТР" имеет V-образный корпус-монокок, двойное дно, инерционные взрывопоглощающие узлы и агрегаты, амортизирующие взрывостойкие кресла для десанта и т. д. Модульную конструкцию десантного отделения за несколько часов можно переоборудовать в медевак.
Бронетранспортер оснащен VR-системой кругового обзора на 360° с ночным видением собственной разработки. Водитель просто надевает VR-очки и видит все, что происходит вокруг БТР", - отметили в министерстве.
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