Способен эвакуировать бронетехнику весом до 30 тонн: Минобороны допустило к эксплуатации тягач INGUAR-4

Универсальная платформа, высокая скорость выполнения миссий, исключительные внедорожные возможности - Министерство обороны утвердило и разрешило к использованию украинский бронированный эвакуационный тягач INGUAR-4.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Он предназначен для быстрой эвакуации с поля боя большинства специальных бронированных автомобилей украинского и иностранного производства.

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЕМ) INGUAR-4 была разработана на украинском предприятии, специализирующемся на производстве бронеавтомобилей для выполнения широкого спектра военных задач.

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Машина имеет те же узлы и агрегаты, что и специальный бронеавтомобиль INGUAR-3, который уже не один год демонстрирует высокие показатели эффективности выполнения военных миссий. Однако INGUAR-4 имеет усиленную раму, дополнительную ведущую ось, мощную лебедку, гидравлическую систему для подъема и эвакуации.

Какие преимущества имеет колесный эвакуационный тягач INGUAR-4

В ходе испытаний бронеавтомобиль INGUAR-4 подтвердил заявленные тактико-технические характеристики и высокие возможности по эвакуации бронетехники в сложных боевых условиях.

Машина обладает рядом преимуществ перед широко распространенными в Силах обороны гусеничными боевыми ремонтно-эвакуационными машинами:

более высокая скорость эвакуации и передвижения по дорогам общего пользования;

больший запас хода;

отсутствие необходимости в трале для транспортировки;

более низкие эксплуатационные расходы;

более простое и дешевое обслуживание;

более низкая акустическая заметность;

повышенная выживаемость на поле боя.

Кроме того, экипаж меньше устает при длительной эксплуатации этого бронеавтомобиля.

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Уникальная колесная формула 6х6 и универсальная система эвакуации INGUAR-4

INGUAR-4 может эвакуировать с поля боя следующие специальные бронированные автомобили:

Inguar-3;

Roshel Senator;

Kirpi;

"Козак";

"Новатор";

"Гюрза";

International MaxxPro;

другие машины весом до 30 тонн.

Бронеавтомобиль INGUAR-4 имеет колесную формулу 6х6, разработанную специально для выполнения сложных военных миссий.

Благодаря уникальной конструкции, мощному двигателю и ряду реализованных инновационных инженерных решений INGUAR-4 развивает более высокую максимальную скорость и мобильность, чем другие колесные БРЭМ с колесной формулой 8х8: украинские БРЭМ-3БР, БРЭМ-4М, канадский LAV Super Bison.

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Усиленная защита экипажа бронеавтомобиля INGUAR-4

Бронемашина INGUAR-4 имеет многослойную броню из стали Armox и алюминиевых элементов. Уровень защиты соответствует стандарту STANAG 4569 Level 3.

Машина оснащена взрывозащищенными сиденьями, автоматической системой пожаротушения, подогревом бронированного стекла и негорючими материалами в салоне. Почти 60% компонентов шасси и подвески INGUAR-4 производятся в Украине.

Первые INGUAR-4 уже выполняют задачи в Силах обороны Украины.