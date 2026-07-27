Способен эвакуировать бронетехнику весом до 30 тонн: Минобороны допустило к эксплуатации тягач INGUAR-4
Универсальная платформа, высокая скорость выполнения миссий, исключительные внедорожные возможности - Министерство обороны утвердило и разрешило к использованию украинский бронированный эвакуационный тягач INGUAR-4.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Он предназначен для быстрой эвакуации с поля боя большинства специальных бронированных автомобилей украинского и иностранного производства.
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЕМ) INGUAR-4 была разработана на украинском предприятии, специализирующемся на производстве бронеавтомобилей для выполнения широкого спектра военных задач.
Машина имеет те же узлы и агрегаты, что и специальный бронеавтомобиль INGUAR-3, который уже не один год демонстрирует высокие показатели эффективности выполнения военных миссий. Однако INGUAR-4 имеет усиленную раму, дополнительную ведущую ось, мощную лебедку, гидравлическую систему для подъема и эвакуации.
Какие преимущества имеет колесный эвакуационный тягач INGUAR-4
В ходе испытаний бронеавтомобиль INGUAR-4 подтвердил заявленные тактико-технические характеристики и высокие возможности по эвакуации бронетехники в сложных боевых условиях.
Машина обладает рядом преимуществ перед широко распространенными в Силах обороны гусеничными боевыми ремонтно-эвакуационными машинами:
- более высокая скорость эвакуации и передвижения по дорогам общего пользования;
- больший запас хода;
- отсутствие необходимости в трале для транспортировки;
- более низкие эксплуатационные расходы;
- более простое и дешевое обслуживание;
- более низкая акустическая заметность;
- повышенная выживаемость на поле боя.
Кроме того, экипаж меньше устает при длительной эксплуатации этого бронеавтомобиля.
Уникальная колесная формула 6х6 и универсальная система эвакуации INGUAR-4
INGUAR-4 может эвакуировать с поля боя следующие специальные бронированные автомобили:
- Inguar-3;
- Roshel Senator;
- Kirpi;
- "Козак";
- "Новатор";
- "Гюрза";
- International MaxxPro;
- другие машины весом до 30 тонн.
Бронеавтомобиль INGUAR-4 имеет колесную формулу 6х6, разработанную специально для выполнения сложных военных миссий.
Благодаря уникальной конструкции, мощному двигателю и ряду реализованных инновационных инженерных решений INGUAR-4 развивает более высокую максимальную скорость и мобильность, чем другие колесные БРЭМ с колесной формулой 8х8: украинские БРЭМ-3БР, БРЭМ-4М, канадский LAV Super Bison.
Усиленная защита экипажа бронеавтомобиля INGUAR-4
Бронемашина INGUAR-4 имеет многослойную броню из стали Armox и алюминиевых элементов. Уровень защиты соответствует стандарту STANAG 4569 Level 3.
Машина оснащена взрывозащищенными сиденьями, автоматической системой пожаротушения, подогревом бронированного стекла и негорючими материалами в салоне. Почти 60% компонентов шасси и подвески INGUAR-4 производятся в Украине.
Первые INGUAR-4 уже выполняют задачи в Силах обороны Украины.
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