Украинские "Соколи", "Гідри" и "Круки": с начала года кодифицировано более 400 новых БПАК, - Минобороны
Индустрия дронов
С начала 2026 года в Силах обороны Украины были кодифицированы и допущены к использованию 413 БПЛА. Почти все они - украинского производства.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на данный момент кодифицировано более чем на 30% больше беспилотных авиационных комплексов, чем за аналогичный период 2025 года, и более чем на 73% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Инновационные БПАК
Так, арсенал воздушных беспилотников пополнили современные высокотехнологичные БПАК, которые уже подтверждают свою эффективность в боевых условиях.
В перечне, кодифицированном с начала 2026 года:
- воздушные разведчики аэростатного, самолетного и коптерного типов;
- ударные дроны авиационного и коптерного типов;
- FPV;
- БПЛА-бомбардировщики;
- дроны-перехватчики;
- дроны-ретрансляторы;
- беспилотники-мишени;
- БпАК на оптоволокне;
- front-strike;
- deep-strike.
В Минобороны отмечают, что среди кодифицированных больше всего ударных дронов коптерного типа и БПАК на оптоволокне. Также существенно возросло количество ударных дронов front-strike.
Новые украинские БПАК
С начала 2026 года арсенал воздушных воинов Сил обороны Украины пополнили украинские "Галка", Skyriper Minotaur, "Гор Елкс", "Бешкет", Shturm, Bababoom, Zorro.
Также введены в вооружение новые БпАК Blinc, "Оптослон", "Чумак", "Сокол", Hydra, "Крук", "Дзига", "Харьок", "Буран", "Білий Вовк", "Січень" и др.
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