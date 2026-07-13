Украинские "Соколи", "Гідри" и "Круки": с начала года кодифицировано более 400 новых БПАК, - Минобороны

Индустрия дронов

С начала 2026 года в Силах обороны Украины были кодифицированы и допущены к использованию 413 БПЛА. Почти все они - украинского производства.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что на данный момент кодифицировано более чем на 30% больше беспилотных авиационных комплексов, чем за аналогичный период 2025 года, и более чем на 73% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Инновационные БПАК

Так, арсенал воздушных беспилотников пополнили современные высокотехнологичные БПАК, которые уже подтверждают свою эффективность в боевых условиях.

В перечне, кодифицированном с начала 2026 года:

воздушные разведчики аэростатного, самолетного и коптерного типов;

ударные дроны авиационного и коптерного типов;

FPV;

БПЛА-бомбардировщики;

дроны-перехватчики;

дроны-ретрансляторы;

беспилотники-мишени;

БпАК на оптоволокне;

front-strike;

deep-strike.

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В Минобороны отмечают, что среди кодифицированных больше всего ударных дронов коптерного типа и БПАК на оптоволокне. Также существенно возросло количество ударных дронов front-strike.

Новые украинские БПАК

С начала 2026 года арсенал воздушных воинов Сил обороны Украины пополнили украинские "Галка", Skyriper Minotaur, "Гор Елкс", "Бешкет", Shturm, Bababoom, Zorro.

Также введены в вооружение новые БпАК Blinc, "Оптослон", "Чумак", "Сокол", Hydra, "Крук", "Дзига", "Харьок", "Буран", "Білий Вовк", "Січень" и др.

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