Українські "Соколи", "Гідри" і "Круки": понад 400 нових БпАК кодифіковано з початку року, - Міноборони
Індустрія дронів
Від початку 2026 року кодифіковано та допущено до використання у Силах оборони України 413 БпАК. Майже всі вони – українського виробництва.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що наразі кодифіковано на понад 30% більше безпілотних авіаційних комплексів, ніж за аналогічний період 2025 року, і на понад 73% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Інноваційні БпАК
Так, арсенал повітряних безпілотників поповнили сучасні високотехнологічні БпАК, які вже підтверджують свою ефективність у бойових умовах.
У переліку кодифікованих з початку 2026 року є:
- повітряні розвідники аеростатного, літакового і коптерного типів;
- ударні дрони літакового і коптерного типів;
- FPV;
- БпАК-бомбери;
- дрони-перехоплювачі;
- дрони-ретранслятори;
- безпілотники-мішені;
- БпАК на оптоволокні;
- front-strike;
- deep-strike.
У Міноборони зауважують, що серед кодифікованих найбільше ударних дронів коптерного типу та БпАК на оптоволокні. Також суттєво зросла кількість ударних дронів front-strike.
Нові українські БпАК
Із початку 2026 року арсенал повітряних воїнів Сил оборони України поповнили українські "Галка", Skyriper Minotaur, "Гор Елкс", "Бешкет", Shturm, Bababoom, Zorro.
Також кодифіковано нові БпАК Blinc, "Оптослон", "Чумак", "Сокіл", Hydra, "Крук", "Дзига", "Харьок", "Буран", "Білий Вовк", "Січень" тощо.
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