Может преодолеть почти 100 км на полном заряде: кодифицирован уникальный полноприводный мотоцикл МУЛ.Е, - Минобороны. ФОТО

В Вооруженных Силах кодифицирован и допущен к использованию первый в Украине полноприводный электрический мотоцикл МУЛ.Е, который отличается бесшумным передвижением, малой заметностью, широкими внедорожными возможностями, мощной тягой, устойчивостью к минным ударам и универсальностью.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что его разработали на украинском предприятии, специализирующемся на производстве военной продукции. Транспорт сконструировали с учетом требований военных для выполнения задач в условиях современной войны высокой интенсивности.

Инженерам удалось реализовать ряд важных конструктивных решений, которых нет в традиционных военных мотоциклах с двигателями внутреннего сгорания.

МУЛ.Е предназначен для перевозки личного состава с вооружением, малогабаритных грузов, транспортировки раненых по дорогам с различным покрытием и в условиях бездорожья.

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Уникальность электромотоцикла МУЛ.Е

В ходе испытаний МУЛ.Е подтвердил заявленные тактико-технические характеристики и возможности для выполнения военных миссий.

Этот мотоцикл обладает следующими особенностями:

уникальная конструкция полного привода 2×2;

повышенная живучесть (2 независимых двигателя);

незаметность/бесшумность эксплуатации;

высокопроизводительные электродвигатели;

короткое время развертывания/сворачивания;

длительное время автономной работы;

значительный запас хода;

высокая устойчивость к минным повреждениям благодаря низкому давлению на поверхность;

высокая максимальная скорость;

Кроме того, для МУЛ.Е предусмотрена возможность буксировки прицепа с грузом.

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МУЛ.Е может обеспечить электроэнергией подразделение

Как сообщили в Минобороны, заряженных аккумуляторов электромотоцикла МУЛ.Е хватает почти на 100 км пути. После полной разрядки транспорт не останавливается, как другая электротехника.

На раме МУЛ.Е установлен дополнительный бензиновый генератор, который заряжает штатные аккумуляторы. Он съемный, поэтому его можно использовать в качестве источника питания для:

зарядка аккумуляторных батарей телефонов, средств связи, FPV-дронов;

обеспечение электропитания подразделения в полевых условиях.

Благодаря применению широких внедорожных шин и полного привода электромотоцикл может передвигаться по сложному бездорожью, по размытой почве, песку, глубокому снегу, заболоченной местности.

Транспорт оказывает на поверхность такое же небольшое давление, как нога пехотинца. Благодаря этому он не активирует большинство мин, предназначенных для поражения автомобильной и бронированной техники.

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Повышение мобильности

В Минобороны подчеркнули, что мотоциклы пока остаются одними из самых востребованных транспортных средств на фронте наряду с пикапами. Они обеспечивают украинским военным высокую мобильность, скорость передвижения и оперативность выполнения задач, особенно в условиях сложной логистики, отсутствия дорог или при работе малых групп.