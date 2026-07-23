Може подолати майже 100 км на повному заряді: кодифіковано унікальний повнопривідний мотоцикл МУЛ.Е, - Міноборони. ФОТО

Кодифіковано і допущено до використання у Збройних Силах перший в Україні повнопривідний електричний мотоцикл МУЛ.Е, який характеризується безшумним переміщенням, малою помітністю, широкими позашляховими можливостями, потужною тягою, мінною стійкістю та універсальністю.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що його розробили на українському підприємстві, яке спеціалізується на виготовленні військової продукції. Транспорт сконструювали на запити військових для виконання завдань в умовах сучасної війни високої інтенсивності.

Інженерам вдалося реалізувати низку важливих конструктивних рішень, які відсутні у традиційних військових мотоциклах з двигунами внутрішнього згорання.

МУЛ.Е призначений для перевезення особового складу із озброєнням, малогабаритних вантажів, транспортування поранених, дорогами з різним покриттям та в умовах бездоріжжя.

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Унікальність електромотоцикла МУЛ.Е

Під час випробувань МУЛ.Е підтвердив заявлені тактико-технічні характеристики і можливості для виконання військових місій.

Цей мотоцикл має такі особливості:

унікальна конструкція повного приводу 2×2;

підвищена живучість (2 незалежні двигуни);

малопомітність/безшумність застосування;

високопродуктивні електродвигуни;

малий час розгортання/згортання;

тривалий час автономної роботи;

значний запас ходу;

висока мінна стійкість завдяки низькому тиску на поверхню;

висока максимальна швидкість.

Крім того, для МУЛ.Е передбачена можливість буксирування причепа з вантажем.

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МУЛ.Е може забезпечити електрикою підрозділ

Як розповіли в Міноборони, заряджених акумуляторів електромотоцикла МУЛ.Е вистачає на майже 100 км шляху. Після повної розрядки транспорт не зупиняється, як інша електротехніка.

На рамі МУЛ.Е встановлений додатковий бензиновий генератор, який заряджає штатні акумулятори. Він знімний, тому його можна використовувати як джерело живлення для:

зарядки акумуляторних батарей телефонів, засобів звʼязку, FPV-дронів;

забезпечення електроживлення підрозділу в польових умовах.

Завдяки застосуванню широких позашляхових шин і повного приводу електромотоцикл може рухатись складним бездоріжжям, по розмитому ґрунту, піску, глибокому снігу, заболоченій місцевості.

Транспорт створює низький тиск на поверхню як нога піхотинця. Завдяки цьому не активує більшість мін, призначених для ураження автомобільної і броньованої техніки.

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Посилення мобільності

У Міноборони наголосили, що мотоцикли наразі залишаються одними з найбільш затребуваних транспортних засобів на фронті поряд із пікапами. Вони забезпечують українським військовим високу мобільність, швидкість пересування та оперативність виконання завдань, особливо в умовах складної логістики, відсутності доріг чи під час роботи малих груп.