Міноборони кодифікувало БпАК "Циклоп", що може перехоплювати "шахеди"

Індустрія дронів

Висока маневровість, точне і плавне пілотування на різних швидкостях, високі тактико-технічні характеристики – Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Збройних Силах України ефективний український БпАК "Циклоп". Він призначений для ураження повітряних і наземних цілей противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

БпАК "Циклоп" розробили на українському підприємстві, яке має досвід виготовлення зразків ОВТ спеціально для виконання завдань у сучасній війні високої інтенсивності.

Різні модифікації "Циклопа" працюють на фронті вже кілька років.

Також дивіться: Пілоти 1021-го ЗАП дронами-перехоплювачами STING збили 12 російських БпЛА. ВIДЕО

Переваги БпАК "Циклоп"

БпАК "Циклоп" має кілька модифікацій, орієнтованих для виконання різних військових завдань:

одні – дешевші, конструктивно простіші і легші в експлуатації, розраховані на ураження наземних цілей або повітряних, які рухаються повільно і на незначній висоті;

інші – мають значно вищі тактико-технічні характеристики, розраховані на ефективне ураження швидкісних "шахедів" на значній висоті.

БпЛА "Циклоп" має розмах крил трохи більше 1 м, може перебувати у повітрі майже 1,5 год. Здіймається вище, ніж максимальна висота роботи російських ударних або розвідувальних повітряних безпілотників.

Радіусу дії комплексу вдосталь для прикриття будь-якого обласного центру України від безпілотних засобів повітряного нападу.

Компактні розміри і висока швидкість БпЛА "Циклоп" суттєво знижують ризик ураження ворожими засобами.

Читайте: Міноборони за пів року законтрактувало дронів для ЗСУ на понад 333 млрд грн

Які російські БпЛА збиває перехоплювач "Циклоп"

БпЛА "Циклоп V2" вже знищив понад сотню повітряних цілей.

Серед них:

"Гербера";

Zala;

"Орлан";

Supercam;

"Ланцет";

"Молнія" тощо.

Першого російського "шахеда" над територією російської Курської області уразив саме "Циклоп".

Нагадаємо, раніше Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Швідун" українського виробництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 9000 російських "Шахедів" і "Гербер" знищили перехоплювачами Sting за пів року