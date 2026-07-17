Міноборони кодифікувало БпАК "Циклоп", що може перехоплювати "шахеди"
Індустрія дронів
Висока маневровість, точне і плавне пілотування на різних швидкостях, високі тактико-технічні характеристики – Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Збройних Силах України ефективний український БпАК "Циклоп". Він призначений для ураження повітряних і наземних цілей противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України.
БпАК "Циклоп" розробили на українському підприємстві, яке має досвід виготовлення зразків ОВТ спеціально для виконання завдань у сучасній війні високої інтенсивності.
Різні модифікації "Циклопа" працюють на фронті вже кілька років.
Переваги БпАК "Циклоп"
БпАК "Циклоп" має кілька модифікацій, орієнтованих для виконання різних військових завдань:
- одні – дешевші, конструктивно простіші і легші в експлуатації, розраховані на ураження наземних цілей або повітряних, які рухаються повільно і на незначній висоті;
- інші – мають значно вищі тактико-технічні характеристики, розраховані на ефективне ураження швидкісних "шахедів" на значній висоті.
БпЛА "Циклоп" має розмах крил трохи більше 1 м, може перебувати у повітрі майже 1,5 год. Здіймається вище, ніж максимальна висота роботи російських ударних або розвідувальних повітряних безпілотників.
Радіусу дії комплексу вдосталь для прикриття будь-якого обласного центру України від безпілотних засобів повітряного нападу.
Компактні розміри і висока швидкість БпЛА "Циклоп" суттєво знижують ризик ураження ворожими засобами.
Які російські БпЛА збиває перехоплювач "Циклоп"
БпЛА "Циклоп V2" вже знищив понад сотню повітряних цілей.
Серед них:
- "Гербера";
- Zala;
- "Орлан";
- Supercam;
- "Ланцет";
- "Молнія" тощо.
Першого російського "шахеда" над територією російської Курської області уразив саме "Циклоп".
Нагадаємо, раніше Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Швідун" українського виробництва.
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