Міноборони за пів року законтрактувало дронів для ЗСУ на понад 333 млрд грн

Індустрія дронів

Міністерство оборони України у першому півріччі 2026 року законтрактувало безпілотних літальних апаратів для Сил оборони на 333,6 млрд гривень. Це більш ніж удвічі перевищує обсяги контрактування за аналогічний період минулого року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, найбільшу частку серед закуплених безпілотників становлять FPV-дрони.

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Закупівлі здійснювала Агенція оборонних закупівель Державного оператора тилу. Частину контрактів укладали через державний маркетплейс зброї DOT-Chain Defence, який дозволяє бойовим підрозділам самостійно обирати необхідні засоби за бюджетні кошти.

Організацію процесу – від укладання контрактів до оплати та контролю логістики – бере на себе агенція. Завдяки цьому середній термін доставки наявних засобів через маркетплейс скоротився до дев'яти днів.

У Міноборони наголошують, що забезпечення війська безпілотниками залишається одним із ключових напрямів оборонної стратегії. Дрони використовують для ураження ворожих цілей, розвідки, мінування місцевості та доставки необхідного спорядження українським військовим на найнебезпечніші ділянки фронту.

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У березні цього року відомство змінило підхід до закупівель БПЛА. Тепер перелік необхідних систем формується на основі бойових даних із цифрових платформ єБали, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA та Mission Control. На їхній основі складається рейтинг ефективності безпілотників.

Після цього Генеральний штаб ЗСУ, враховуючи потреби військових підрозділів, визначає перелік, кількість і номенклатуру безпілотних систем, які мають бути закуплені. Агенція оборонних закупівель уже безпосередньо проводить їх контрактування.

У Міноборони зазначають, що така система дає змогу державі купувати насамперед ті безпілотники, які довели свою ефективність у реальних бойових умовах.

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Окремо агенція проводить закриті конкурентні торги для частини безпілотних систем відповідно до тактико-технічних вимог Генштабу. Такий механізм уже продемонстрував ефективність під час закупівлі далекобійних 155-мм боєприпасів, де вдалося зекономити понад 16%.

Також Міноборони спільно з Кабінетом Міністрів та Агенцією оборонних закупівель запровадило механізм коригування вартості контрактів на оптоволоконні дрони. Це дозволило не зупиняти закупівлі та постачання таких систем навіть на тлі різкого подорожчання оптичного волокна на світовому ринку.

Крім того, міністерство розпочало перший етап проєкту "Базовий рівень", який передбачає гарантоване щомісячне забезпечення бойових підрозділів найбільш затребуваними видами безпілотників.

Насамперед військові отримуватимуть FPV-дрони на радіозв'язку та оптоволокні, квадрокоптери типу Mavic, бомбери, крила-розвідники та легкі мідлстрайки. На першому етапі до проєкту залучать військові частини, які безпосередньо утримують смугу оборони та ведуть активні бойові дії.

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