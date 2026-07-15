На Brave1 Market відкрився Кабінет закупівельника: підрозділи можуть робити замовлення за власні кошти, - Міноборони

Індустрія дронів

На державному маркетплейсі оборонних технологій Brave1 Market запрацював Кабінет закупівельника, у якому підрозділи можуть безпечно замовляти дрони, НРК, РЕБ та інші вироби оборонного призначення за власні кошти.

Про це повідомляє Міністерство оборони, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, цей функціонал працює зрозуміло та прозоро – як звичні маркетплейси. У системі чітко видно, хто купує, що саме та в якій кількості, і все це фіксується онлайн.

Чому створено Кабінет закупівельника

Раніше на Brave1 Market повноцінно працював лише кабінет для закупівель за "єБали", які підрозділи отримують, наприклад, за верифіковані уражені цілі або місії наземних роботизованих комплексів (НРК).

Водночас наразі за "єБали" недоступні покупки софту, некодифікованих виробів і боєприпасів. Щоб купити щось за власні кошти, підрозділи могли знайти необхідних виробників у каталозі Brave1 Market та домовлятися з ними безпосередньо. Але такі закупівлі часто не залишали цифрового сліду, що могло створювати потенційні ризики.

"Відкриття Кабінету закупівельника нівелює цю прогалину – підрозділи можуть замовляти будь-які товари за власні кошти безпечно у прозорому та безпечному цифровому середовищі", - зауважують у Міноборони.

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Перші результати роботи Кабінету закупівельника

Повідомляється, що станом на зараз через новий кабінет за кошти підрозділів уже успішно оформлено 22 замовлення на загальну суму 18,9 млн грн.

Кабінет закупівельника було створено кластером оборонних інновацій Brave1 у співпраці з громадською організацією "Проєкт 100", яка спеціалізується на професійному навчанні військових уповноважених осіб правильним закупівлям.

"Проєкт 100" – це ініціатива, спрямована на підвищення закупівельної спроможності військових частин Сил оборони, заснована групою експертів Проєкту реформи оборонних закупівель та Офісу підтримки змін Міністерства оборони України.

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Що таке Brave1 Market

Маркетплейс Brave1 Market створений для того, щоб пришвидшити доставку інновацій на фронт.

Що можна купити на Brave1 Market:

БпЛА;

НРК;

РЕБ;

РЕР;

комплектуючі;

ШІ;

софт;

боєприпаси;

тактичне спорядження;

симулятори.

Виробники та представники військових підрозділів мають особисті кабінети на маркетплейсі, які забезпечують можливість постачання та придбання товарів через процедури децентралізованих закупівель.