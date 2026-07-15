На Brave1 Market открылся Кабинет закупщика: подразделения могут оформлять заказы за собственные средства, - Минобороны

На государственном маркетплейсе оборонных технологий Brave1 Market заработал "Кабинет закупщика", в котором подразделения могут безопасно заказывать дроны, НРК, средства РЭБ и другие изделия оборонного назначения за собственные средства.

Об этом сообщает Министерство обороны, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, этот функционал работает понятно и прозрачно - как привычные маркетплейсы. В системе четко видно, кто покупает, что именно и в каком количестве, и все это фиксируется онлайн.

Почему создан "Кабинет закупщика"

Ранее на Brave1 Market полноценно работал только кабинет для закупок за "еБаллы", которые подразделения получают, например, за верифицированные пораженные цели или миссии наземных роботизированных комплексов (НРК).

В то же время в настоящее время за "еБаллы" недоступны покупки программного обеспечения, некодифицированных изделий и боеприпасов. Чтобы купить что-то за собственные средства, подразделения могли найти необходимых производителей в каталоге Brave1 Market и договариваться с ними напрямую. Но такие закупки часто не оставляли цифрового следа, что могло создавать потенциальные риски.

"Открытие Кабинета закупщика устраняет этот пробел - подразделения могут заказывать любые товары за собственные средства безопасно в прозрачной и безопасной цифровой среде", - отмечают в Минобороны.

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Первые результаты работы "Кабинета закупщика"

Сообщается, что на данный момент через новый кабинет за счет подразделений уже успешно оформлено 22 заказа на общую сумму 18,9 млн грн.

Кабинет закупщика был создан кластером оборонных инноваций Brave1 в сотрудничестве с общественной организацией "Проект 100", которая специализируется на профессиональном обучении военных уполномоченных лиц правильным закупкам.

"Проект 100" - это инициатива, направленная на повышение закупочного потенциала воинских частей Сил обороны, основанная группой экспертов Проекта реформы оборонных закупок и Офиса поддержки изменений Министерства обороны Украины.

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Что такое Brave1 Market

Маркетплейс Brave1 Market создан для того, чтобы ускорить доставку инноваций на фронт.

Что можно купить на Brave1 Market:

БПЛА;

НРК;

РЭБ;

РЭР;

комплектующие;

ИИ;

софт;

боеприпасы;

тактическое снаряжение;

симуляторы.

Производители и представители воинских подразделений имеют личные кабинеты на маркетплейсе, которые обеспечивают возможность поставки и приобретения товаров через процедуры децентрализованных закупок.