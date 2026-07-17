Минобороны за полгода закупило дронов для ВСУ на сумму свыше 333 млрд грн

Министерство обороны Украины в первом полугодии 2026 года заключило контракты на поставку беспилотных летательных аппаратов для Сил обороны на сумму 333,6 млрд гривен. Это более чем вдвое превышает объемы заключенных контрактов за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, наибольшую долю среди закупленных беспилотников составляют FPV-дроны.

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Закупки осуществляло Агентство оборонных закупок Государственного оператора тыла. Часть контрактов заключалась через государственный маркетплейс оружия DOT-Chain Defence, который позволяет боевым подразделениям самостоятельно выбирать необходимые средства за счет бюджетных средств.

Организацию процесса - от заключения контрактов до оплаты и контроля логистики - берет на себя агентство. Благодаря этому средний срок доставки имеющихся средств через маркетплейс сократился до девяти дней.

В Минобороны подчеркивают, что обеспечение войск беспилотниками остается одним из ключевых направлений оборонной стратегии. Дроны используются для поражения вражеских целей, разведки, минирования местности и доставки необходимого снаряжения украинским военным на самые опасные участки фронта.

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В марте этого года ведомство изменило подход к закупкам БПЛА. Теперь перечень необходимых систем формируется на основе боевых данных с цифровых платформ "еБали", DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA и Mission Control. На их основе составляется рейтинг эффективности беспилотников.

После этого Генеральный штаб ВСУ, учитывая потребности воинских подразделений, определяет перечень, количество и номенклатуру беспилотных систем, которые должны быть закуплены. Агентство оборонных закупок уже непосредственно проводит их контрактирование.

В Минобороны отмечают, что такая система позволяет государству закупать в первую очередь те беспилотники, которые доказали свою эффективность в реальных боевых условиях.

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Отдельно агентство проводит закрытые конкурентные торги на часть беспилотных систем в соответствии с тактико-техническими требованиями Генштаба. Такой механизм уже продемонстрировал эффективность при закупке дальнобойных 155-мм боеприпасов, где удалось сэкономить более 16%.

Также Минобороны совместно с Кабинетом Министров и Агентством оборонных закупок внедрило механизм корректировки стоимости контрактов на оптоволоконные дроны. Это позволило не приостанавливать закупки и поставки таких систем даже на фоне резкого подорожания оптического волокна на мировом рынке.

Кроме того, министерство приступило к первому этапу проекта "Базовый уровень", который предусматривает гарантированное ежемесячное снабжение боевых подразделений наиболее востребованными видами беспилотников.

В первую очередь военные будут получать FPV-дроны на радиосвязи и оптоволокне, квадрокоптеры типа Mavic, бомбардировщики, крылья-разведчики и легкие мидлстрайки. На первом этапе к проекту будут привлечены воинские части, которые непосредственно удерживают полосу обороны и ведут активные боевые действия.

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