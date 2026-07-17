Минобороны ввело в вооружение БпАК "Циклоп", способный перехватывать "шахеды"

Индустрия дронов

Высокая маневренность, точное и плавное пилотирование на различных скоростях, высокие тактико-технические характеристики — Министерство обороны внесло в реестр и допустило к использованию в Вооруженных Силах Украины эффективный украинский БпАК "Циклоп". Он предназначен для поражения воздушных и наземных целей противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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БпАК "Циклоп" разработали на украинском предприятии, которое имеет опыт изготовления образцов ВВТ специально для выполнения задач в условиях современной войны высокой интенсивности.

Различные модификации "Циклопа" работают на фронте уже несколько лет.

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Преимущества БпАК "Циклоп"

БпАК "Циклоп" имеет несколько модификаций, ориентированных на выполнение различных военных задач:

одни — дешевле, конструктивно проще и легче в эксплуатации, рассчитаны на поражение наземных или воздушных целей, движущихся медленно и на небольшой высоте;

другие – обладают значительно более высокими тактико-техническими характеристиками, рассчитаны на эффективное поражение скоростных "шахедов" на значительной высоте.

БПЛА "Циклоп" имеет размах крыльев чуть более 1 м, может находиться в воздухе почти 1,5 часа. Поднимается выше, чем максимальная высота работы российских ударных или разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

Радиуса действия комплекса вполне достаточно для прикрытия любого областного центра Украины от беспилотных средств воздушного нападения.

Компактные размеры и высокая скорость БПЛА "Циклоп" существенно снижают риск поражения вражескими средствами.

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Какие российские БПЛА сбивает перехватчик "Циклоп"

БПЛА "Циклоп V2" уже уничтожил более сотни воздушных целей.

Среди них:

"Гербера";

Zala;

"Орлан";

Supercam;

"Ланцет";

"Молния" и т. д.

Первый российский "шахед" над территорией российской Курской области был сбит именно "Циклопом".

Напомним, ранее Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Швидун" украинского производства.

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