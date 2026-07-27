Здатен евакуювати бронетехніку вагою до 30 тонн: Міноборони допустило до експлуатації тягач INGUAR-4. ФОТО

Універсальна платформа, висока швидкість виконання місій, виняткові позашляхові можливості – Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання український броньований евакуаційний тягач INGUAR-4.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Він призначений для швидкої евакуації з поля бою більшості спеціальних броньованих автомобілів українського та іноземного виробництва.

Броньована ремонтно-евакуаційна машина (БРЕМ) INGUAR-4 розробили на українському підприємстві, яке спеціалізується на виготовленні бронеавтомобілів для виконання широкого переліку військових завдань.

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Машина має такі ж вузли і агрегати, як і спеціальний бронеавтомобіль INGUAR-3, що не один рік демонструє високі показники ефективності виконання військових місій. Однак INGUAR-4 має посилену раму, додаткову ведучу вісь, потужну лебідку, гідравлічну систему для підважування та евакуації.

Які переваги має колісний евакуаційний тягач INGUAR-4

Під час випробувань бронеавтомобіль INGUAR-4 підтвердив заявлені тактико-технічні характеристики і високі спроможності для евакуації бронетехніки у складних бойових умовах.

Машина має низку переваг перед поширеними у Силах оборони гусеничними бойовими ремонтно-евакуаційними машинами:

вища швидкість евакуації і переміщення на дорогах загального користування;

більший запас ходу;

відсутність потреби у тралі для транспортування;

нижчі експлуатаційні витрати;

простіше і дешевше обслуговування;

нижча акустична помітність;

вища живучість на полі бою.

Крім того, екіпаж менше втомлюється при тривалій експлуатації цього бронеавтомобіля.

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Унікальна колісна формула 6х6 та універсальна система евакуації INGUAR-4

INGUAR-4 може евакуювати з поля бою такі спеціальні броньовані автомобілі:

Inguar-3;

Roshel Senator;

Kirpi;

"Козак";

"Новатор";

"Гюрза";

International MaxxPro;

інші машини вагою до 30 тонн.

Бронеавтомобіль INGUAR-4 має колісну формулу 6х6, спроєктовану спеціально для виконання важких військових місій.

Завдяки унікальній конструкції, потужному двигуну та низці реалізованих інноваційних інженерних рішень INGUAR-4 розвиває вищу максимальну швидкість та мобільність, ніж інші колісні БРЕМ з колісною формулою 8х8: українські БРЕМ-3БР, БРЕМ-4М, канадський LAV Super Bison.

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Посилений захист екіпажу бронеавтомобіля INGUAR-4

Бронемашина INGUAR-4 має багатошарову броню зі сталі Armox та алюмінієвих елементів. Рівень захисту відповідає стандарту STANAG 4569 Level 3.

Машина оснащена вибухозахищеними сидіннями, автоматичною системою пожежогасіння, підігрівом броньованого скла та негорючими матеріалами в салоні. Майже 60% компонентів шасі та підвіски INGUAR-4 виробляються в Україні.

Перші INGUAR-4 вже виконують завдання у Силах оборони України.