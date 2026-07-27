Здатен евакуювати бронетехніку вагою до 30 тонн: Міноборони допустило до експлуатації тягач INGUAR-4. ФОТО
Універсальна платформа, висока швидкість виконання місій, виняткові позашляхові можливості – Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання український броньований евакуаційний тягач INGUAR-4.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Він призначений для швидкої евакуації з поля бою більшості спеціальних броньованих автомобілів українського та іноземного виробництва.
Броньована ремонтно-евакуаційна машина (БРЕМ) INGUAR-4 розробили на українському підприємстві, яке спеціалізується на виготовленні бронеавтомобілів для виконання широкого переліку військових завдань.
Машина має такі ж вузли і агрегати, як і спеціальний бронеавтомобіль INGUAR-3, що не один рік демонструє високі показники ефективності виконання військових місій. Однак INGUAR-4 має посилену раму, додаткову ведучу вісь, потужну лебідку, гідравлічну систему для підважування та евакуації.
Які переваги має колісний евакуаційний тягач INGUAR-4
Під час випробувань бронеавтомобіль INGUAR-4 підтвердив заявлені тактико-технічні характеристики і високі спроможності для евакуації бронетехніки у складних бойових умовах.
Машина має низку переваг перед поширеними у Силах оборони гусеничними бойовими ремонтно-евакуаційними машинами:
- вища швидкість евакуації і переміщення на дорогах загального користування;
- більший запас ходу;
- відсутність потреби у тралі для транспортування;
- нижчі експлуатаційні витрати;
- простіше і дешевше обслуговування;
- нижча акустична помітність;
- вища живучість на полі бою.
Крім того, екіпаж менше втомлюється при тривалій експлуатації цього бронеавтомобіля.
Унікальна колісна формула 6х6 та універсальна система евакуації INGUAR-4
INGUAR-4 може евакуювати з поля бою такі спеціальні броньовані автомобілі:
- Inguar-3;
- Roshel Senator;
- Kirpi;
- "Козак";
- "Новатор";
- "Гюрза";
- International MaxxPro;
- інші машини вагою до 30 тонн.
Бронеавтомобіль INGUAR-4 має колісну формулу 6х6, спроєктовану спеціально для виконання важких військових місій.
Завдяки унікальній конструкції, потужному двигуну та низці реалізованих інноваційних інженерних рішень INGUAR-4 розвиває вищу максимальну швидкість та мобільність, ніж інші колісні БРЕМ з колісною формулою 8х8: українські БРЕМ-3БР, БРЕМ-4М, канадський LAV Super Bison.
Посилений захист екіпажу бронеавтомобіля INGUAR-4
Бронемашина INGUAR-4 має багатошарову броню зі сталі Armox та алюмінієвих елементів. Рівень захисту відповідає стандарту STANAG 4569 Level 3.
Машина оснащена вибухозахищеними сидіннями, автоматичною системою пожежогасіння, підігрівом броньованого скла та негорючими матеріалами в салоні. Майже 60% компонентів шасі та підвіски INGUAR-4 виробляються в Україні.
Перші INGUAR-4 вже виконують завдання у Силах оборони України.
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