VR-система з нічним баченням та найвищий захист від мін: Міноборони кодифікувало БТР "Сова"
Міноборони кодифікувало новий бронетранспортер "Сова-БТР".
Про це повідомила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
БТР вирізняється жорстким корпусом-монококом, технологіями віртуальної реальності, найвищим захистом від мін у світі й універсальністю.
У лінійці підприємства, що виготовило бронетранспортер, також є спеціальний бронеавтомобіль "Сова", що має найвищий захист від мін серед техніки цього класу.
Переваги "Сова-БТР"
Він призначений для перевезення особового складу під час виконання завдань за призначенням, проведення бойових дій, вогневої підтримки, навчань, спеціальних операцій, патрулювання, ліквідації наслідків стихійних, техногенних аварій і катастроф у складних умовах.
Під час випробувань "Сова" підтвердила заявлені тактико-технічні характеристики і високі спроможності для виконання широкого переліку військових задач.
Перевага перед іншими БТР:
- компактність;
- висока мобільність завдяки колісній формулі 4х4;
- більший запас ходу;
- вища максимальна швидкість;
- мала вага;
- нижчі експлуатаційні витрати;
- простіше і дешевше обслуговування;
Також, зауважили у Міноборони, "Сова-БТР" має низьку помітність на полі бою.
Інновації
"Сова-БТР" має V-подібний корпус-монокок, подвійне дно, інерційні вибухопоглинаючі вузли та агрегати, амортизаційні вибухостійкі крісла для десанту, тощо. Модульну конструкцію десантного відділення за кілька годин можна переобладнати в медевак.
Бронетранспортер оснащений VR-системою кругового огляду на 360° з нічним баченням власної розробки. Водій просто одягає VR-окуляри і бачить все, що відбувається навколо БТР", - зазначили у міністерстві.
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