VR-система з нічним баченням та найвищий захист від мін: Міноборони кодифікувало БТР "Сова"

Міноборони кодифікувало новий бронетранспортер "Сова-БТР".

Про це повідомила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

БТР вирізняється жорстким корпусом-монококом, технологіями віртуальної реальності, найвищим захистом від мін у світі й універсальністю.

У лінійці підприємства, що виготовило бронетранспортер, також є спеціальний бронеавтомобіль "Сова", що має найвищий захист від мін серед техніки цього класу.

Також читайте: Міноборони кодифікувало БпАК "Циклоп", що може перехоплювати "шахеди"

Переваги "Сова-БТР"

Він призначений для перевезення особового складу під час виконання завдань за призначенням, проведення бойових дій, вогневої підтримки, навчань, спеціальних операцій, патрулювання, ліквідації наслідків стихійних, техногенних аварій і катастроф у складних умовах.

Під час випробувань "Сова" підтвердила заявлені тактико-технічні характеристики і високі спроможності для виконання широкого переліку військових задач.

Перевага перед іншими БТР:

компактність;

висока мобільність завдяки колісній формулі 4х4;

більший запас ходу;

вища максимальна швидкість;

мала вага;

нижчі експлуатаційні витрати;

простіше і дешевше обслуговування;

Також, зауважили у Міноборони, "Сова-БТР" має низьку помітність на полі бою.

Читайте: Інноваційні БпАКи, НРК і боєприпаси: Міноборони за пів року кодифікувало 1184 нові зразки озброєння, понад 90% з них українські

Інновації

"Сова-БТР" має V-подібний корпус-монокок, подвійне дно, інерційні вибухопоглинаючі вузли та агрегати, амортизаційні вибухостійкі крісла для десанту, тощо. Модульну конструкцію десантного відділення за кілька годин можна переобладнати в медевак.

Бронетранспортер оснащений VR-системою кругового огляду на 360° з нічним баченням власної розробки. Водій просто одягає VR-окуляри і бачить все, що відбувається навколо БТР", - зазначили у міністерстві.

Читайте: Здатен евакуювати бронетехніку вагою до 30 тонн: Міноборони допустило до експлуатації тягач INGUAR-4. ФОТО