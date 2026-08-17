"Довбуш Т40" способен поражать цели в Сибири: Минобороны внесло в реестр новый БПАК

Индустрия дронов

Глубинная разведка и высокоточные удары по отдаленным районам России - Министерство обороны внесло в реестр отечественный беспилотный авиационный комплекс "Довбуш Т40".

Этот многофункциональный беспилотный самолёт стратегического уровня предназначен для:

глубинной разведки,

корректировки огня,

нанесения высокоточных ударов по сооружениям, технике и личному составу противника на значительном расстоянии от линии боевого столкновения.

"Довбуш Т40" имеет размах крыльев почти 5 м, может находиться в воздухе более суток. Дальности применения достаточно для поражения объектов за Уралом и в российской Сибири.

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Характеристики БпАК "Довбуш Т40"

В ходе испытаний беспилотник подтвердил заявленные тактико-технические характеристики.

Он обладает рядом преимуществ перед аналогичными летательными аппаратами:

сверхнизкая радиолокационная заметность;

высокопроизводительный двигатель с системой электронного впрыска;

различные варианты поражения целей – камикадзе или сброс боеприпаса;

инновационное технологическое оснащение.

Кроме того, "Довбуш Т40" отличается высокой устойчивостью к РЭБ.

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"Довбуш Т40" — один из самых эффективных БпАК

Беспилотный комплекс "Довбуш Т40" изготовили на украинском предприятии, которое имеет значительный опыт производства таких летательных аппаратов.

БпАК "Довбуш Т20" и "Котигорошко" этого предприятия работают на поле боя с 2022 года и демонстрируют одни из самых высоких показателей эффективности.

Беспилотный самолет "Довбуш Т20" в свое время стал оптимальным решением для ведения разведки средней дальности, корректировки артиллерийского огня в реальном времени и нанесения точечных ударов. На основе обратной связи он эволюционировал в более дальнобойную и мощную ударную систему "Довбуш Т40".

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Напомним, с начала 2026 года Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны Украины 413 БПАК. Почти все они - украинского производства.