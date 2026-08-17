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Новости Кодификация оружия и техники Индустрия дронов
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"Довбуш Т40" способен поражать цели в Сибири: Минобороны внесло в реестр новый БПАК

Индустрия дронов

беспилотник "Довбуш Т40"

Глубинная разведка и высокоточные удары по отдаленным районам России - Министерство обороны внесло в реестр отечественный беспилотный авиационный комплекс "Довбуш Т40".

Этот многофункциональный беспилотный самолёт стратегического уровня предназначен для:

  • глубинной разведки,
  • корректировки огня,
  • нанесения высокоточных ударов по сооружениям, технике и личному составу противника на значительном расстоянии от линии боевого столкновения.

"Довбуш Т40" имеет размах крыльев почти 5 м, может находиться в воздухе более суток. Дальности применения достаточно для поражения объектов за Уралом и в российской Сибири.

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Характеристики БпАК "Довбуш Т40"

В ходе испытаний беспилотник подтвердил заявленные тактико-технические характеристики.

Он обладает рядом преимуществ перед аналогичными летательными аппаратами:

  • сверхнизкая радиолокационная заметность;
  • высокопроизводительный двигатель с системой электронного впрыска;
  • различные варианты поражения целей – камикадзе или сброс боеприпаса;
  • инновационное технологическое оснащение.

Кроме того, "Довбуш Т40" отличается высокой устойчивостью к РЭБ.

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"Довбуш Т40" — один из самых эффективных БпАК

Беспилотный комплекс "Довбуш Т40" изготовили на украинском предприятии, которое имеет значительный опыт производства таких летательных аппаратов.

БпАК "Довбуш Т20" и "Котигорошко" этого предприятия работают на поле боя с 2022 года и демонстрируют одни из самых высоких показателей эффективности.

Беспилотный самолет "Довбуш Т20" в свое время стал оптимальным решением для ведения разведки средней дальности, корректировки артиллерийского огня в реальном времени и нанесения точечных ударов. На основе обратной связи он эволюционировал в более дальнобойную и мощную ударную систему "Довбуш Т40".

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Напомним, с начала 2026 года Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны Украины 413 БПАК. Почти все они - украинского производства.

Автор: 

беспилотник (5599) Минобороны (10018)
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Топ комментарии
+7
Спочатку захистіть Запоріжжя, Суми, Одесу, Харків, Київ, Чернігів
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17.08.2026 14:22 Ответить
+7
Піздоболи спочатку балакають, а потім захочуть зроблять, а може і ні. А адекватні спочатку роблять, а потім розкажуть, а може ні.
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17.08.2026 14:24 Ответить
+5
В 2024 році їздив вчитися літати на Довбуші т20, скажу свою думку, у мене склалося враження, що на цих добушах розводять інвестора, навчання триває 10 днів, хоча на простішій Фурії вчать літати 2 місяці, за цей час неможливо навчити екіпаж літати на такому складному літаку, ми отримали борт з номером 500+, який так і не змогли запустити. За час навчання ми самі на ньому літали один раз, коли екзамен здавали, в процесі навчання викладач на всі питання відповідав фразою: я це в перший/другий день розказував. Не знаю де літають ті 500 літаків які вони віддали на фронт, але жодного разу не чув, щоб десь Довбушт20 літав, за лелеки, фурії, вампіри чув.
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17.08.2026 14:42 Ответить

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