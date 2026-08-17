Каждый доллар, потраченный Силами обороны на поражение, наносит РФ ущерб почти в 5 долларов, - данные Mission Control

Индустрия дронов

Силы обороны Украины эффективно используют ресурсы - стоимость потерь противника в несколько раз превышает затраты на их уничтожение. Эти данные подтверждены благодаря модулю Mission Control в боевой системе DELTA.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Mission Control был внедрен шесть месяцев назад. Сегодня через этот инструмент еженедельно проходит 50 тысяч миссий и подается более 230 тысяч отчетов.

Каждая боевая миссия фиксируется в Mission Control. Военные анализируют, что сработало, а что нет и по какой причине, чтобы скорректировать тактику следующей миссии, а не повторять ошибки вслепую.

Сколько стоит поражение целей противника

Mission Control позволил не просто планировать и фиксировать миссии, но и оценивать их экономическую эффективность.

Например, в июне каждый доллар, потраченный Силами обороны на нанесение ударов, нанёс России ущерб почти в пять долларов. Это показатель того, насколько экономика наших ударов выгоднее экономики вражеской обороны.

Система фиксирует стоимость потерянных врагом средств: от сотни долларов за телекоммуникационное оборудование до сотен тысяч за средства ПВО и подобные дорогостоящие цели.

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В частности, в июне:

поражение одного вражеского военнослужащего обошлось Силам обороны в $3 032 (содержание обходится РФ примерно в $65 000);

поражение единицы техники - $2 674;

поражение инфраструктурного объекта - $1 487.

В каждой категории расходы противника в разы превышают наши.

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Данные о каждой миссии помогают точнее действовать на фронте

Mission Control классифицирует все миссии по типам - разведка, поражение, логистика, эвакуация, а также по глубине - 20+ и 50+ км. По каждому задействованному подразделению видно: чем оно наносит удар, насколько эффективно, сколько стоит поражение и какой экономический ущерб наносит врагу.

В то же время видна и обратная сторона - какая собственная техника выходит из строя, на какой глубине и при каких обстоятельствах. Это позволяет быстро адаптироваться к меняющимся условиям на фронте.

Министерство обороны Украины продолжает внедрять технологии, чтобы каждая миссия делала следующую более точной и помогала сохранять жизни защитников, заменяя рискованные действия более дешевыми и точными поражениями.

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Ранее Минобороны сообщало, что в боевой системе DELTA ежедневно фиксируется более 6 600 пораженных вражеских целей.