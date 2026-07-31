Ежедневно в боевой системе DELTA фиксируется более 6600 пораженных вражеских целей, - Минобороны

Количество поражений вражеских целей, подтвержденных в боевой системе DELTA, продолжает расти. Только в июне 2026 года военные внесли в систему данные о более чем 200 тысячах поражений с помощью дронов - в среднем, более 6600 в день.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Так, ежемесячно на цифровую карту добавляется более 8 млн новых объектов, что позволяет военным видеть актуальную обстановку. За прошлый год в DELTA собрано 820 000 отчетов о результатах боевого применения по вражеским целям, в частности почти 240 000 - в отношении личного состава противника. В системе также учитываются результаты применения по танками, дронам и другим целям врага.

Кроме того, ежедневно в DELTA проходит более 75 000 видеотрансляций, а благодаря встроенной ИИ-платформе Avengers для трансляций с поля боя доступна функция автообнаружения вражеских объектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 200 тыс. пользователей уже зарегистрировались в системе DELTA

Стабильный рост количества пораженных целей

В Минобороны напомнили, что DELTA поддерживает работу программы "Армія дронів. Бонус (еБаллы)", в рамках которой фиксируются и подтверждаются поражения вражеских целей, осуществленные подразделениями с применением БПЛА. Это позволяет:

системно учитывать поражения противника;

оценивать эффективность подразделений;

поощрять команды, демонстрирующие лучшие результаты.

Количество пораженных целей, зафиксированных в DELTA в рамках программы, стабильно растет. В эту статистику входят подтвержденные результаты применения БПЛА для поражения личного состава, техники, вооружения и укрытий противника, а также сбития вражеских дронов - как коптерного, так и самолетного типа. В частности, с января по июнь 2026 года ежемесячное количество таких поражений выросло почти вдвое - с 105 798 до 200 218.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия рассматривает варианты адаптации украинской системы Delta для Бундесвера, - Писториус

Благодаря DELTA информация о работе различных подразделений и средств поражения не остается в отдельных отчетах. Она формирует целостную картину боевых действий, помогает быстрее оценивать результаты и создает прозрачный цифровой механизм поддержки подразделений, которые ежедневно выполняют боевые задачи на фронте.

Единая система управления дронами в DELTA

В начале 2026 года в DELTA внедрили модуль Mission Control - единую цифровую систему управления дронами, использование которой позволило отменить бумажную отчетность по формам 5.31 и 5.32. Теперь данные о выполнении миссий, применении беспилотных систем и результатах боевой работы фиксируются непосредственно в системе.

В Mission Control фиксируются данные о работе беспилотных систем и формируются удобные дашборды для анализа и принятия решений на всех уровнях военного управления - от роты до Генерального штаба ВСУ, а также для Министерства обороны Украины. Модуль уже используют военные во всех корпусах и группировках войск.

DELTA - это не отдельное приложение, а целая экосистема цифровых военных продуктов. Она объединяет данные из разных источников, формирует общее видение поля боя и позволяет принимать решения на основе актуальной информации.

Смотрите также: Минобороны запускает проект Mission Control, который объединит все дроновые операции в единую цифровую систему, - Федоров. ВИДЕО

Отдельные инструменты экосистемы используют искусственный интеллект для автоматического обнаружения, распознавания и анализа объектов на поле боя, помогая быстрее обрабатывать большие объемы данных.

Напомним, ранее независимая проверка подтвердила, что DELTA сохранила соответствие всем стандартам кибербезопасности после внедрения модуля Vezha для видеоанализа поля боя в реальном времени и ИИ-платформы Avengers.