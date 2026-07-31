Понад 6600 уражених ворожих цілей щодня фіксується в бойовій системі DELTA, - Міноборони

Кількість уражень ворожих цілей, підтверджених у бойовій системі DELTA, продовжує зростати. Лише у червні 2026 року військові внесли до системи дані про понад 200 тисяч уражень за допомогою дронів – у середньому більш як 6600 щодня.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, щомісяця на цифрову мапу додається понад 8 млн нових об'єктів, що дозволяє військовим бачити актуальну обстановку. За минулий рік у DELTA зібрано 820 000 звітів про результати бойового застосування по ворожих цілях, зокрема майже 240 000 – щодо особового складу противника. У системі також обліковуються результати застосування по танках, дронах та інших цілях ворога.

Також щодня в DELTA проходить понад 75 000 відеотрансляцій, а завдяки вбудованій ШІ-платформі Avengers для трансляцій з поля бою доступна функція автовиявлення ворожих об’єктів.

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Стабільне зростання кількості уражених цілей

У Міноборони нагадали, що DELTA підтримує роботу програми Армія дронів.Бонус (єБали), у межах якої фіксуються та підтверджуються ураження ворожих цілей, здійснені підрозділами із застосуванням БпЛА. Це дає змогу:

системно обліковувати ураження противника;

оцінювати ефективність підрозділів;

заохочувати команди, які демонструють найкращі результати.

Кількість уражених цілей, зафіксованих у DELTA в межах програми, стабільно зростає. До цієї статистики входять підтверджені результати застосування БпЛА для ураження особового складу, техніки, озброєння та укриттів противника, а також збиття ворожих дронів – як коптерного, так і літакового типу. Зокрема, від січня до червня 2026 року щомісячна кількість таких уражень зросла майже вдвічі – із 105 798 до 200 218.

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Завдяки DELTA інформація про роботу різних підрозділів і засобів ураження не залишається в окремих звітах. Вона формує цілісну картину бойових дій, допомагає швидше оцінювати результати та створює прозорий цифровий механізм підтримки підрозділів, які щодня виконують бойові завдання на фронті.

Єдина система управління дронами в DELTA

На початку 2026 року в DELTA впровадили модуль Mission Control – єдину цифрову систему управління дронами, використання якої дозволило скасувати паперову звітність за формами 5.31 та 5.32. Тепер дані про виконання місій, застосування безпілотних систем і результати бойової роботи фіксуються безпосередньо в системі.

У Mission Control фіксуються дані про роботу безпілотних систем і формуються зручні дашборди для аналізу та ухвалення рішень на всіх рівнях військового управління – від роти до Генерального штабу ЗСУ, а також для Міністерства оборони України. Модуль уже використовують військові в усіх корпусах та угрупованнях військ.

DELTA – це не окремий застосунок, а ціла екосистема цифрових військових продуктів. Вона об’єднує дані з різних джерел, формує спільне бачення поля бою та дає змогу ухвалювати рішення на основі актуальної інформації.

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Окремі інструменти екосистеми використовують штучний інтелект для автоматизованого виявлення, розпізнавання та аналізу об’єктів на полі бою, допомагаючи швидше опрацьовувати великі обсяги даних.

Нагадаємо, раніше незалежна перевірка підтвердила, що DELTA зберегла відповідність усім стандартам кібербезпеки після впровадження модуля Vezha для відеоаналізу поля бою в реальному часі та ШІ-платформи Avengers.