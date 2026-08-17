Кожен витрачений Силами оборони на ураження $1 завдає РФ втрат майже на $5, - дані Mission Control

Індустрія дронів

Сили оборони України ефективно використовують ресурси – вартість втрат противника у кілька разів перевищує витрати на їхнє ураження. Ці дані підтверджено завдяки модулю Mission Control у бойовій системі DELTA.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Mission Control було впроваджено шість місяців тому. Сьогодні через цей інструмент щотижня проходить 50 тисяч місій і подається понад 230 тисяч звітів.

Кожна бойова місія фіксується в Mission Control. Військові аналізують, що спрацювало, що ні та з якої причини, щоб скоригувати тактику наступної місії, а не повторювати помилки наосліп.

Скільки коштує ураження цілей противника

Mission Control дозволив не просто планувати й фіксувати місії, а й оцінити їхню економічну ефективність.

Наприклад, у червні кожен долар, витрачений Силами оборони на ураження, завдав росії втрат майже на п’ять доларів. Це показник того, наскільки економіка наших ударів вигідніша за економіку ворожої оборони.

Система фіксує вартість втрачених ворогом засобів: від сотні доларів для телекомунікаційного обладнання до сотень тисяч для засобів ППО та подібних дороговартісних цілей.

Також читайте: Два місяці Mission Control: систему управління дронами впроваджено в усіх корпусах і угрупованнях військ, - Федоров

Зокрема, у червні:

ураження одного ворожого військового коштувало Силам оборони $3 032 (утримання обходиться рф приблизно у $65 000);

ураження одиниці техніки – $2 674;

ураження інфраструктурного обʼєкта – $1 487.

У кожній категорії витрати ворога у рази перевищують наші.

Також читайте: Понад 6600 уражених ворожих цілей щодня фіксується в бойовій системі DELTA, - Міноборони

Дані про кожну місію допомагають точніше діяти на фронті

Mission Control розкладає всі місії за типами – розвідка, ураження, логістика, евакуація, а також за глибиною – 20+ і 50+ км. По кожному задіяному підрозділу видно: чим бʼє, наскільки ефективно, скільки коштує ураження і якої економічної шкоди завдає ворогу.

Водночас видно й зворотний бік – яка власна техніка вибуває з ладу, на якій глибині та за яких обставин. Це дає змогу швидко адаптуватися до мінливих умов на фронті.

Міністерство оборони України продовжує впровадження технологій, щоб кожна місія робила наступну точнішою та допомагала зберігати життя захисників, замінюючи ризиковані дії більш дешевими й влучними ураженнями.

Також дивіться: Оператори 11-ї бригади НГУ дистанційним керуванням дронів-перехоплювачів знищили 95% "Шахедів" під час атаки РФ на Одещину. ВIДЕО

Раніше Міноборони повідомляло, що у бойовій системі DELTA щодня фіксується понад 6 600 уражених ворожих цілей.