УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11394 відвідувача онлайн
Новини Кодифікація озброєння і техніки Індустрія дронів
4 204 14

"Довбуш Т40" здатен бити по цілях у Сибіру: Міноборони кодифікувало новий БпАК

Індустрія дронів

безпілотник Довбуш Т40

Глибинна розвідка і високоточні удари по віддалених районах росії – Міністерство оборони кодифікувало вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Довбуш Т40".

Цей багатофункціональний безпілотний літак стратегічного рівня призначений для:

  • глибинної розвідки,
  • коригування вогню,
  • завдання високоточних ударів по спорудах, техніці та особовому складу противника на значній відстані від лінії бойового зіткнення.

"Довбуш Т40" має розмах крил майже 5 м, може перебувати у повітрі понад добу. Дальності застосування достатньо для ураження об’єктів за Уралом і в російському Сибіру.

Також читайте: Кожен витрачений Силами оборони на ураження $1 завдає РФ втрат майже на $5, - дані Mission Control

Характеристики БпАК "Довбуш Т40"

Під час випробувань безпілотник підтвердив заявлені тактико-технічні характеристики.

Він має низку переваг перед аналогічними літальними апаратами:

  • наднизька радіолокаційна помітність;
  • високопродуктивний двигун з системою електронного впорскування;
  • різні варіанти ураження цілей – камікадзе або скидання боєприпасу;
  • інноваційне технологічне оснащення.

Крім того, "Довбуш Т40" вирізняється високою стійкістю до РЕБу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Може подолати майже 100 км на повному заряді: кодифіковано унікальний повнопривідний мотоцикл МУЛ.Е, - Міноборони. ФОТО

"Довбуш Т40" – один з найефективніших БпАК

Безпілотний комплекс "Довбуш Т40" виготовили на українському підприємстві, яке має значний досвід виготовлення таких літальних пристроїв.

БпАК "Довбуш Т20" і "Котигорошко" цього підприємства працюють на полі бою з 2022 року, мають одні з найвищих показників ефективності.

Безпілотний літак "Довбуш Т20" свого часу став оптимальним рішенням для ведення розвідки середньої дальності, коригування артилерійського вогню в реальному часі та нанесення точкових ударів. На основі зворотного зв’язку він еволюціонував у далекобійнішу і могутнішу ударну систему "Довбуш Т40".

Також читайте: Інноваційні БпАКи, НРК і боєприпаси: Міноборони за пів року кодифікувало 1184 нові зразки озброєння, понад 90% з них українські

Нагадаємо, з початку 2026 року Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони України 413 БпАК. Майже всі вони – українського виробництва.

Автор: 

безпілотник БпЛА (5789) Міноборони (7267)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Спочатку захистіть Запоріжжя, Суми, Одесу, Харків, Київ, Чернігів
показати весь коментар
17.08.2026 14:22 Відповісти
+8
Піздоболи спочатку балакають, а потім захочуть зроблять, а може і ні. А адекватні спочатку роблять, а потім розкажуть, а може ні.
показати весь коментар
17.08.2026 14:24 Відповісти
+5
В 2024 році їздив вчитися літати на Довбуші т20, скажу свою думку, у мене склалося враження, що на цих добушах розводять інвестора, навчання триває 10 днів, хоча на простішій Фурії вчать літати 2 місяці, за цей час неможливо навчити екіпаж літати на такому складному літаку, ми отримали борт з номером 500+, який так і не змогли запустити. За час навчання ми самі на ньому літали один раз, коли екзамен здавали, в процесі навчання викладач на всі питання відповідав фразою: я це в перший/другий день розказував. Не знаю де літають ті 500 літаків які вони віддали на фронт, але жодного разу не чув, щоб десь Довбушт20 літав, за лелеки, фурії, вампіри чув.
показати весь коментар
17.08.2026 14:42 Відповісти

Завантаження...

 
 