"Довбуш Т40" здатен бити по цілях у Сибіру: Міноборони кодифікувало новий БпАК

Індустрія дронів

Глибинна розвідка і високоточні удари по віддалених районах росії – Міністерство оборони кодифікувало вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Довбуш Т40".

Цей багатофункціональний безпілотний літак стратегічного рівня призначений для:

глибинної розвідки,

коригування вогню,

завдання високоточних ударів по спорудах, техніці та особовому складу противника на значній відстані від лінії бойового зіткнення.

"Довбуш Т40" має розмах крил майже 5 м, може перебувати у повітрі понад добу. Дальності застосування достатньо для ураження об’єктів за Уралом і в російському Сибіру.

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Характеристики БпАК "Довбуш Т40"

Під час випробувань безпілотник підтвердив заявлені тактико-технічні характеристики.

Він має низку переваг перед аналогічними літальними апаратами:

наднизька радіолокаційна помітність;

високопродуктивний двигун з системою електронного впорскування;

різні варіанти ураження цілей – камікадзе або скидання боєприпасу;

інноваційне технологічне оснащення.

Крім того, "Довбуш Т40" вирізняється високою стійкістю до РЕБу.

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"Довбуш Т40" – один з найефективніших БпАК

Безпілотний комплекс "Довбуш Т40" виготовили на українському підприємстві, яке має значний досвід виготовлення таких літальних пристроїв.

БпАК "Довбуш Т20" і "Котигорошко" цього підприємства працюють на полі бою з 2022 року, мають одні з найвищих показників ефективності.

Безпілотний літак "Довбуш Т20" свого часу став оптимальним рішенням для ведення розвідки середньої дальності, коригування артилерійського вогню в реальному часі та нанесення точкових ударів. На основі зворотного зв’язку він еволюціонував у далекобійнішу і могутнішу ударну систему "Довбуш Т40".

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Нагадаємо, з початку 2026 року Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони України 413 БпАК. Майже всі вони – українського виробництва.