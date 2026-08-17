"Довбуш Т40" здатен бити по цілях у Сибіру: Міноборони кодифікувало новий БпАК
Індустрія дронів
Глибинна розвідка і високоточні удари по віддалених районах росії – Міністерство оборони кодифікувало вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Довбуш Т40".
Цей багатофункціональний безпілотний літак стратегічного рівня призначений для:
- глибинної розвідки,
- коригування вогню,
- завдання високоточних ударів по спорудах, техніці та особовому складу противника на значній відстані від лінії бойового зіткнення.
"Довбуш Т40" має розмах крил майже 5 м, може перебувати у повітрі понад добу. Дальності застосування достатньо для ураження об’єктів за Уралом і в російському Сибіру.
Характеристики БпАК "Довбуш Т40"
Під час випробувань безпілотник підтвердив заявлені тактико-технічні характеристики.
Він має низку переваг перед аналогічними літальними апаратами:
- наднизька радіолокаційна помітність;
- високопродуктивний двигун з системою електронного впорскування;
- різні варіанти ураження цілей – камікадзе або скидання боєприпасу;
- інноваційне технологічне оснащення.
Крім того, "Довбуш Т40" вирізняється високою стійкістю до РЕБу.
"Довбуш Т40" – один з найефективніших БпАК
Безпілотний комплекс "Довбуш Т40" виготовили на українському підприємстві, яке має значний досвід виготовлення таких літальних пристроїв.
БпАК "Довбуш Т20" і "Котигорошко" цього підприємства працюють на полі бою з 2022 року, мають одні з найвищих показників ефективності.
Безпілотний літак "Довбуш Т20" свого часу став оптимальним рішенням для ведення розвідки середньої дальності, коригування артилерійського вогню в реальному часі та нанесення точкових ударів. На основі зворотного зв’язку він еволюціонував у далекобійнішу і могутнішу ударну систему "Довбуш Т40".
Нагадаємо, з початку 2026 року Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони України 413 БпАК. Майже всі вони – українського виробництва.
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