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Новости Противодействие беспилотникам РФ Индустрия дронов
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Украина испытала четыре перехватчика реактивных "шахедов", планируем нарастить производство, – Хмара

Индустрия дронов

Евгений Хмара

У Украины уже есть четыре потенциальных перехватчика, способных противостоять российским реактивным "шахидам", и все они прошли полевые испытания. Главная задача сейчас — как можно быстрее довести эти разработки до необходимого уровня и наладить их серийное производство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом министр обороны Евгений Хмара заявил во время встречи с журналистами.

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"Продолжается поиск способов противодействия реактивным беспилотникам. Уже есть четыре потенциальных перехватчика, которые могут сбивать реактивные "шахеды". По ним уже проведены полевые испытания", — заявил министр.

Он подчеркнул, что сейчас задача — максимально быстро "довести эти решения до нужного уровня и масштабировать производство до тысяч единиц".

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Автор: 

Шахед (2446) перехватчик (150) Хмара Евгений (65)
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Топ комментарии
+5
А не ******* не пробували
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30.08.2026 15:47 Ответить
+4
Пан Хмара міг би сказати що це були готові напрацювання минулого міністра і його команди .
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30.08.2026 15:44 Ответить
+3
Досі не розумію, для кого подібні анонси?
Це точно на користь Україні?
Зазвичай таку інфу тримають в таємниці допоки зброєю не знищать першу ворожу ціль.
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30.08.2026 15:49 Ответить

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