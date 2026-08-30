Украина испытала четыре перехватчика реактивных "шахедов", планируем нарастить производство, – Хмара
Индустрия дронов
У Украины уже есть четыре потенциальных перехватчика, способных противостоять российским реактивным "шахидам", и все они прошли полевые испытания. Главная задача сейчас — как можно быстрее довести эти разработки до необходимого уровня и наладить их серийное производство.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом министр обороны Евгений Хмара заявил во время встречи с журналистами.
"Продолжается поиск способов противодействия реактивным беспилотникам. Уже есть четыре потенциальных перехватчика, которые могут сбивать реактивные "шахеды". По ним уже проведены полевые испытания", — заявил министр.
Он подчеркнул, что сейчас задача — максимально быстро "довести эти решения до нужного уровня и масштабировать производство до тысяч единиц".
- Напомним, 19 августа Верховная Рада назначила Евгения Хмару на должность главы Минобороны.
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Це точно на користь Україні?
Зазвичай таку інфу тримають в таємниці допоки зброєю не знищать першу ворожу ціль.