Зеленский: 67 украинских компаний работают над сбиванием реактивных дронов

Индустрия дронов

В настоящее время в Украине 67 компаний работают над средствами массового сбивания российских реактивных беспилотников.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с представителями президента США в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Я встретился с большим количеством компаний. На сегодняшний день у нас в Украине около 60 компаний, которые занимаются тем, чтобы сбивать реактивные дроны. Сбивать их массово… Если быть точным — 67 (компаний, — ред.)", — сказал глава государства.

По словам Зеленского, 3–5 из них уже продемонстрировали результат. Он добавил, что сейчас важно "масштабировать эти решения, чтобы Украина получила массовую защиту от таких дронов в небе".

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Что предшествовало

Ранее президент Зеленский заявлял, что осенью нужно довести уровень сбивания вражеских дронов выше 90%.

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