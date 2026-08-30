Зеленский: Осенью нужно довести уровень сбиваемости вражеских дронов выше 90%

Президент Владимир Зеленский заслушал доклады украинских военных о защите воздушного пространства, в частности от реактивных "шахедов".

Об этом он рассказал в видеообращении вечером 30 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Тактика изнурения

По словам главы государства, Россия пытается измотать украинцев постоянными атаками.

"Постоянные атаки дронов — много реактивных "шахедов". Значительную часть наши воины сбивают. Только за эти четыре дня было почти полторы тысячи дронов всех типов, из них реактивных — около восьмисот", — рассказал президент.

Сложность сбивания реактивных дронов

Зеленский отметил, что самая сложная задача — сбивать именно реактивные дроны.

"Сейчас защиту от них в основном обеспечивает наша боевая авиация. Мы работаем над тем, чтобы были необходимые перехватчики. Четыре компании изготовили соответствующие дроны-перехватчики, у одной компании наиболее удачная техника. Сейчас и Министерство обороны, и военные должны приложить все усилия, чтобы у нас было как можно больше возможностей сбивать каждый из типов российских дронов", — подчеркнул он.

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Цель на осень

Президент добавил, что "осенью нужно дать ответ и довести уровень сбиваемости точно выше 90%".

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