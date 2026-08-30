Зеленський: Восени потрібно довести рівень збиття ворожих дронів вище за 90%
Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді українських військових щодо захисту неба, зокрема від реактивних "шахедів".
Про це він розповів у відеозверненні ввечері 30 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Тактика виснаження
За словами глави держави, Росія намагається виснажити українців постійними атаками.
"Постійно атаки дронів – багато реактивних "шахедів". Значну частину наші воїни збивають. Було майже півтори тисячі дронів усіх типів тільки за ці чотири дні, із них реактивних близько восьмисот", - розповів президент.
Складність збиття реактивних дронів
Зеленський зазначив, що найбільш непросте завдання – збивати саме реактивні дрони.
"Зараз на захисті від них в основному наша бойова авіація. Ми працюємо, щоб були необхідні перехоплювачі. Чотири компанії зробили відповідні дрони-перехоплювачі, в однієї компанії найбільш вдала техніка. Максимально зараз і Міністерство оборони, і військові – всі мають постаратись, щоб якнайбільше було у нас можливостей збивати кожен з типів російських дронів", - наголосив він.
Ціль на осінь
Президент додав, що "восени потрібно дати відповідь і довести рівень збиття точно вище, ніж 90%".
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