УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17501 відвідувач онлайн
Новини Мирні перемовини Візит Віткоффа та Кушнера в Україну
4 937 43

Тристоронню зустріч можуть оголосити найближчим часом, - Віткофф

перемовини з американською делегацією

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що тристоронню зустріч можуть оголосити найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Віткофф сказав під час спілкування з журналістами після переговорів у Києві.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Віткофф: Для домовленостей сторонам доведеться піти на компроміси

За словами Віткоффа, під час переговорів у Москві американська сторона досягла "значного прогресу" та почула нові ідеї. Їх представники США тепер привезли до Києва.

"Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронню зустріч, про яку, сподіваємося, буде оголошено найближчим часом", — сказав Віткофф.

Він зазначив, що для досягнення домовленостей обом сторонам доведеться піти на певні компроміси. Також необхідно буде звузити коло розбіжностей.

Віткофф додав, що США вважають: необхідні складові для цього вже є.

Раніше спецпосланець США Джаред Кушнер повідомив, що Трамп доручив підготувати пакет пропозицій для завершення війни. Своєю чергою Зеленський наголосив, що наступного тижня Україна, США та Європа обговорять нові ідеї щодо завершення війни.

Також читайте: Схоже, що війна триватиме також взимку, - Зеленський після перемовин зі спецпосланцями Трампа

Що відомо про візит до Києва

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
  • Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
  • Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
  • Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
  • Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

Читайте також: Зеленський подякував Віткоффу та Кушнеру за візит: Ви спрацювали краще, ніж системи Patriot

Автор: 

Зеленський Володимир (26881) Кушнер Джаред (109) перемовини (3841) Віткофф Стів (362)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Не треба ілюзій. Війна не закінчиться до кінця каденції Трампона. Після рудого ідіота наступний президент США буде вирішувати питання ще рік-півтора. Тобто війна триватиме ще 3-4 роки.
показати весь коментар
06.09.2026 20:25 Відповісти
+6
****, кончені, невиліковні, уставшиє от вайни капітулянти!!!

Росія атакує Україну реактивними БпЛА 6 вересня, - Повітряні сили Джерело: https://censor.net/ua/n4022042
показати весь коментар
06.09.2026 20:18 Відповісти
+6
прикинь, сьогодні зараз, онлайн наші захисники це роблять!!!
ціною свого життя, зупиняють навалу орків.
нє, не чув?
показати весь коментар
06.09.2026 20:42 Відповісти

Завантаження...

 
 