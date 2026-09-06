Тристоронню зустріч можуть оголосити найближчим часом, - Віткофф

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що тристоронню зустріч можуть оголосити найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Віткофф сказав під час спілкування з журналістами після переговорів у Києві.

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Віткофф: Для домовленостей сторонам доведеться піти на компроміси

За словами Віткоффа, під час переговорів у Москві американська сторона досягла "значного прогресу" та почула нові ідеї. Їх представники США тепер привезли до Києва.

"Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронню зустріч, про яку, сподіваємося, буде оголошено найближчим часом", — сказав Віткофф.

Він зазначив, що для досягнення домовленостей обом сторонам доведеться піти на певні компроміси. Також необхідно буде звузити коло розбіжностей.

Віткофф додав, що США вважають: необхідні складові для цього вже є.

Раніше спецпосланець США Джаред Кушнер повідомив, що Трамп доручив підготувати пакет пропозицій для завершення війни. Своєю чергою Зеленський наголосив, що наступного тижня Україна, США та Європа обговорять нові ідеї щодо завершення війни.

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Що відомо про візит до Києва

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.

Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

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