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Новини Візит Віткоффа та Кушнера в Україну
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Зеленський подякував Віткоффу та Кушнеру за візит: Ви спрацювали краще, ніж системи Patriot

Зустріч Зеленського із представниками Трампа
Фото: ТСН

Президент Володимир Зеленський подякував спецпредставникам президента США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за візит в Київ, зауваживши, що сам факт їхнього перебування в українській столиці позитивно вплинув на безпекову ситуацію.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з американськими посадовцями, цитує "ТСН", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Безпековий ефект візиту

"Ви сьогодні спрацювали краще, ніж системи Patriot. Прилітайте частіше, у наших людей буде можливість трішки пожити", - сказав з гумором глава держави.

Зеленський зазначив, що такі візити важливі не лише з політичного погляду, а й надають українцям тимчасовий перепочинок від інтенсивних ворожих обстрілів.

Читайте також: Трамп сповнений рішучості покласти край війні, - Кушнер

Що відомо про візит до Києва

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
  • Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
  • Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
  • Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
  • Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

Читайте також: Зеленський підготував Віткоффу та Кушнеру подарунок – футболки з написом "Київський режим", - журналістка Середа

Автор: 

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Топ коментарі
+6
дебіл
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06.09.2026 19:27 Відповісти
+2
❗️Схоже, що війна триватиме і взимку, - Зеленський
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06.09.2026 19:24 Відповісти
+2
В наш цирк-шапіто приїхали іноземні гастролери. Влаштували шоу з переодяганнями в дебільні футболки, а на виході дірка від бублика, як завжди, власне...
показати весь коментар
06.09.2026 19:29 Відповісти

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