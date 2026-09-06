Зеленський подякував Віткоффу та Кушнеру за візит: Ви спрацювали краще, ніж системи Patriot

Фото: ТСН

Президент Володимир Зеленський подякував спецпредставникам президента США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за візит в Київ, зауваживши, що сам факт їхнього перебування в українській столиці позитивно вплинув на безпекову ситуацію.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з американськими посадовцями, цитує "ТСН", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Безпековий ефект візиту

"Ви сьогодні спрацювали краще, ніж системи Patriot. Прилітайте частіше, у наших людей буде можливість трішки пожити", - сказав з гумором глава держави.

Зеленський зазначив, що такі візити важливі не лише з політичного погляду, а й надають українцям тимчасовий перепочинок від інтенсивних ворожих обстрілів.

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Що відомо про візит до Києва

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.

Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

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