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Новости Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину
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Зеленский поблагодарил Уиткоффа и Кушнера за визит: Вы сработали лучше, чем системы Patriot

Встреча Зеленского с представителями Трампа
Фото: ТСН

Президент Владимир Зеленский поблагодарил специальных представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за визит в Киев, отметив, что сам факт их пребывания в украинской столице положительно повлиял на ситуацию с безопасностью.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с американскими чиновниками, цитирует "ТСН", сообщает Цензор.НЕТ.

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Эффект визита для безопасности

"Вы сегодня сработали лучше, чем системы Patriot. Прилетайте чаще, у наших людей будет возможность немного пожить", — с юмором сказал глава государства.

Зеленский отметил, что такие визиты важны не только с политической точки зрения, но и дают украинцам временную передышку от интенсивных вражеских обстрелов.

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Что известно о визите в Киев

  • Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
  • Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.
  • Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
  • Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
  • Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полон решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

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Автор: 

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Топ комментарии
+5
дебіл
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06.09.2026 19:27 Ответить
+2
❗️Схоже, що війна триватиме і взимку, - Зеленський
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06.09.2026 19:24 Ответить
+2
В наш цирк-шапіто приїхали іноземні гастролери. Влаштували шоу з переодяганнями в дебільні футболки, а на виході дірка від бублика, як завжди, власне...
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06.09.2026 19:29 Ответить

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