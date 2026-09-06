Зеленский поблагодарил Уиткоффа и Кушнера за визит: Вы сработали лучше, чем системы Patriot

Фото: ТСН

Президент Владимир Зеленский поблагодарил специальных представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за визит в Киев, отметив, что сам факт их пребывания в украинской столице положительно повлиял на ситуацию с безопасностью.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с американскими чиновниками, цитирует "ТСН", сообщает Цензор.НЕТ.

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Эффект визита для безопасности

"Вы сегодня сработали лучше, чем системы Patriot. Прилетайте чаще, у наших людей будет возможность немного пожить", — с юмором сказал глава государства.

Зеленский отметил, что такие визиты важны не только с политической точки зрения, но и дают украинцам временную передышку от интенсивных вражеских обстрелов.

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Что известно о визите в Киев

Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.

Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.

Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полон решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

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