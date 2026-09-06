Представители Франции, Великобритании и Германии также находятся в Киеве. Впереди важные переговоры, - Буданов
Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине в настоящее время с официальным визитом находятся представители европейских партнеров.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Офиса президента Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности от Буданова
"Рад приветствовать в Киеве американскую делегацию во главе со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Впереди насыщенный день и важные переговоры. В Киеве также находятся представители наших европейских партнеров: Франции, Великобритании и Германии. Все вместе мы работаем ради достижения справедливого и прочного мира для Украины", - отметил Буданов.
Как сообщалось, Виткофф и Кушнер прибыли в Украину.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.
- В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.
- Переговоры длились более трех часов.
Топ комментарии
+8 Амандрапапупа
показать весь комментарий06.09.2026 14:22 Ответить Ссылка
+7 Володимир Логойда
показать весь комментарий06.09.2026 14:24 Ответить Ссылка
+5 Влад #592330
показать весь комментарий06.09.2026 14:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль