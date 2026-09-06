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Новости Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину
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Представители Франции, Великобритании и Германии также находятся в Киеве. Впереди важные переговоры, - Буданов

переговоры, переговоры

Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине в настоящее время с официальным визитом находятся представители европейских партнеров.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Офиса президента Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности от Буданова

"Рад приветствовать в Киеве американскую делегацию во главе со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Впереди насыщенный день и важные переговоры. В Киеве также находятся представители наших европейских партнеров: Франции, Великобритании и Германии. Все вместе мы работаем ради достижения справедливого и прочного мира для Украины", - отметил Буданов.

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Как сообщалось, Виткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.
  • В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.
  • Переговоры длились более трех часов.

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Автор: 

Буданов Кирилл (655) Кушнер Джаред (113) Стив Уиткофф (346)
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Топ комментарии
+8
Слава тобі Боже, що хоч представники Франції, Британії та Німеччини також у Києві, може знову дадуть по руках похоронній команді від України.
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06.09.2026 14:22 Ответить
+7
Не бачу сенсу обговорювати припинення війни, поки ворог на конституційній території України.
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06.09.2026 14:24 Ответить
+5
Тому-що"потужним" вже не має довіри
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06.09.2026 14:21 Ответить

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