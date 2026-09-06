Представители Франции, Великобритании и Германии также находятся в Киеве. Впереди важные переговоры, - Буданов

Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине в настоящее время с официальным визитом находятся представители европейских партнеров.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Офиса президента Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности от Буданова

"Рад приветствовать в Киеве американскую делегацию во главе со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Впереди насыщенный день и важные переговоры. В Киеве также находятся представители наших европейских партнеров: Франции, Великобритании и Германии. Все вместе мы работаем ради достижения справедливого и прочного мира для Украины", - отметил Буданов.

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Как сообщалось, Виткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.

В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры длились более трех часов.

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