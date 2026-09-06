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Новини Візит Віткоффа та Кушнера в Україну
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Представники Франції, Британії та Німеччини також у Києві. Попереду важливі перемовини, - Буданов

переговори,перемовини

Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа в Україні наразі з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Офісу Президента Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі від Буданова

"Радий вітати у Києві американську делегацію на чолі зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. Попереду насичений день і важливі перемовини. У Києві також перебувають представники наших європейських партнерів: Франції, Великої Британії та Німеччини. Усі разом працюємо заради досягнення справедливого й міцного миру для України", - зазначив Буданов.

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Як повідомлялося, Віткофф і Кушнер прибули до України.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.
  • У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.
  • Переговори тривали понад три години.

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Автор: 

Буданов Кирило (683) Кушнер Джаред (109) Віткофф Стів (344)
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Топ коментарі
+8
Слава тобі Боже, що хоч представники Франції, Британії та Німеччини також у Києві, може знову дадуть по руках похоронній команді від України.
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06.09.2026 14:22 Відповісти
+7
Не бачу сенсу обговорювати припинення війни, поки ворог на конституційній території України.
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06.09.2026 14:24 Відповісти
+5
Тому-що"потужним" вже не має довіри
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06.09.2026 14:21 Відповісти

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