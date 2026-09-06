Представники Франції, Британії та Німеччини також у Києві. Попереду важливі перемовини, - Буданов

Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа в Україні наразі з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Офісу Президента Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Деталі від Буданова

"Радий вітати у Києві американську делегацію на чолі зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. Попереду насичений день і важливі перемовини. У Києві також перебувають представники наших європейських партнерів: Франції, Великої Британії та Німеччини. Усі разом працюємо заради досягнення справедливого й міцного миру для України", - зазначив Буданов.

Також дивіться: Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, Віткофф і Кушнер прибули до України.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.

У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори тривали понад три години.

Також читайте: Віткофф і Кушнер пообіцяли використати під час зустрічей у Києві "оцінки Путіна щодо шляхів припинення війни", - Ушаков