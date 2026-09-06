Представники Франції, Британії та Німеччини також у Києві. Попереду важливі перемовини, - Буданов
Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа в Україні наразі з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Офісу Президента Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі від Буданова
"Радий вітати у Києві американську делегацію на чолі зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. Попереду насичений день і важливі перемовини. У Києві також перебувають представники наших європейських партнерів: Франції, Великої Британії та Німеччини. Усі разом працюємо заради досягнення справедливого й міцного миру для України", - зазначив Буданов.
Як повідомлялося, Віткофф і Кушнер прибули до України.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.
- У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.
- Переговори тривали понад три години.
Топ коментарі
+8 Амандрапапупа
показати весь коментар06.09.2026 14:22 Відповісти Посилання
+7 Володимир Логойда
показати весь коментар06.09.2026 14:24 Відповісти Посилання
+5 Влад #592330
показати весь коментар06.09.2026 14:21 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль