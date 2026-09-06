Віткофф і Кушнер пообіцяли використати під час зустрічей у Києві "оцінки Путіна щодо шляхів припинення війни", - Ушаков

Помічник диктатора РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков підбив підсумки візиту спецпредставників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви 5 вересня.

Заяви Ушакова цитує російське державне пропагандистське агентство "ТАСС", інформує Цензор.НЕТ.

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Версія Кремля щодо підсумків перемовин

"Розмова тривала понад три години, а точніше три години десять хвилин. Вона була змістовною, конструктивною, гранично відвертою та довірчою", - сказав радник Путіна.

За словами Ушакова, Віткофф та Кушнер нібито "пообіцяли використати під час завтрашніх контактів у Києві оцінки щодо шляхів врегулювання війни, висловлені Путіним".

Також посадовець Кремля заявив, що "представники США серйозно підготувалися до поїздки до Москви та сформулювали цілу низку міркувань щодо шляхів врегулювання".

Ушаков стверджує, що Путін і Трамп підтримуватимуть особисті контакти, робота по лінії Віткоффа та Кушнера також буде продовжена.

Також він сказав, що Путін на зустрічі з Віткоффом і Кушнером відзначив нібито "успіхи" російських військ у війні та впевненість у досягненні її цілей. За словами Ушакова, диктатор РФ на зустрічі з представниками Трампа наголосив на "необхідності усунення всіх першопричин війни та підтвердив налаштованість продовжувати спільну зі США роботу з пошуку його політико-дипломатичних розв'язок".

Крім того, він розповів, що переговори не обмежилися Україною, а обговорювалися також і можливі великі російсько-американські проєкти.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.

У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори тривали понад три години.

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