Віткофф назвав зустріч із Путіним "одним із найпам’ятніших моментів" у житті

Спеціальний посланець Дональда Трампа Стів Віткофф під час зустрічі з Володимиром Путіним у Кремлі назвав спілкування з російським диктатором "одним із найкращих та найпам'ятніших" моментів у своєму житті.

Заяви Віткоффа цитують росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі

На початку зустрічі Віткофф розповів, що перед початком переговорів чекав за дверима кабінету разом із Джаредом Кушнером, помічником Путіна Юрієм Ушаковим та російським переговорником Кирилом Дмитрієвим.

"Ми говорили про те, що, коли вийдемо на пенсію, у нас буде дуже багато історій, які ми зможемо згадати, і спілкування з вами буде однією з найкращих і найбільш пам'ятних", - сказав Віткофф російському диктатору.

Він також висловив подяку Путіну за допомогу у поверненні до США американця Роберта Гілмана, зауваживши, що його родина вдячна не лише Трампу, а й очільнику Кремля.

Зі свого боку, Путін заявив, що такі контакти між Москвою та Вашингтоном "завжди йдуть на користь", і похвалив Трампа за його подальші спроби "досягти врегулювання війни".

Що передувало

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.

У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори тривали понад три години.

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