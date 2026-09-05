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Переговори Віткоффа і Кушнера з Путіним завершилися
У Кремлі завершилася зустріч представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Що відомо
Зазначається, що переговори тривали понад три години.
Кортеж із американськими спецпредставниками залишив територію Кремля.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.
- У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.
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про половців;
про печенєгів;
про косаток, які їдять медведів.🤭
Далі черга Зеленського розповідати що:
він нелох;
він не втік;
він не тряпка;
він потужний юрист.🤹♂️