Переговори Віткоффа і Кушнера з Путіним завершилися

У Кремлі завершилася зустріч представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо

Зазначається, що переговори тривали понад три години.

Кортеж із американськими спецпредставниками залишив територію Кремля.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.

У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

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