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Новини Візит Віткоффа до РФ
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Переговори Віткоффа і Кушнера з Путіним завершилися

Завершилася зустріч Віткоффа і Кушнера з Путіним

У Кремлі завершилася зустріч представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо

Зазначається, що переговори тривали понад три години.

Кортеж із американськими спецпредставниками залишив територію Кремля.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Віткофф і Кушнер прибули до Кремля для зустрічі з Путіним. ВIДЕО

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.
  • У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін на зустрічі з Віткофом і Кушнером заявив, що РФ не атакує Київ з опівночі суботи

Автор: 

Кушнер Джаред (99) путін володимир (13593) Віткофф Стів (344)
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Топ коментарі
+14
Х*йло розказав їм:
про половців;
про печенєгів;
про косаток, які їдять медведів.🤭

Далі черга Зеленського розповідати що:
він нелох;
він не втік;
він не тряпка;
він потужний юрист.🤹‍♂️
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05.09.2026 23:30 Відповісти
+11
пасікунчіка поїли, про Рюріка послухали, пиню якого весь світ найобує пожаліли - програма виконана.
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05.09.2026 23:22 Відповісти
+10
Звісно завершилися нічим. Чебурек з'їли і нах з пляжу.
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05.09.2026 23:18 Відповісти

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