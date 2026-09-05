3 461 38
Переговоры Уиткоффа и Кушнера с Путиным завершились
В Кремле завершилась встреча представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Что известно
Отмечается, что переговоры длились более трех часов.
Кортеж с американскими спецпредставителями покинул территорию Кремля.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.
- В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
про половців;
про печенєгів;
про косаток, які їдять медведів.🤭
Далі черга Зеленського розповідати що:
він нелох;
він не втік;
він не тряпка;
він потужний юрист.🤹♂️