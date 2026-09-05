Переговоры Уиткоффа и Кушнера с Путиным завершились

В Кремле завершилась встреча представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно

Отмечается, что переговоры длились более трех часов.

Кортеж с американскими спецпредставителями покинул территорию Кремля.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.

В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.

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