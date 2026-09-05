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Новости Визит Уиткоффа в рф
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Переговоры Уиткоффа и Кушнера с Путиным завершились

Завершилась встреча Виткоффа и Кушнера с Путиным

В Кремле завершилась встреча представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно

Отмечается, что переговоры длились более трех часов.

Кортеж с американскими спецпредставителями покинул территорию Кремля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уиткофф и Кушнер прибыли в Кремль для встречи с Путиным. ВИДЕО

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.
  • В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером заявил, что РФ не будет атаковать Киев с полуночи субботы

Автор: 

Кушнер Джаред (100) путин владимир (21866) Стив Уиткофф (346)
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Топ комментарии
+14
Х*йло розказав їм:
про половців;
про печенєгів;
про косаток, які їдять медведів.🤭

Далі черга Зеленського розповідати що:
він нелох;
він не втік;
він не тряпка;
він потужний юрист.🤹‍♂️
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05.09.2026 23:30 Ответить
+12
пасікунчіка поїли, про Рюріка послухали, пиню якого весь світ найобує пожаліли - програма виконана.
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05.09.2026 23:22 Ответить
+11
Звісно завершилися нічим. Чебурек з'їли і нах з пляжу.
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05.09.2026 23:18 Ответить

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