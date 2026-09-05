Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером заявил, что РФ не будет атаковать Киев с полуночи субботы
Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что удары по Киеву не наносились с 00:00 часов субботы, 5 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Что еще сказал диктатор
Также Путин сообщил, что Киев опубликовал свой призыв к более широкому перемирию на три дня, но "обо этом договоренностей не было".
В то же время российский диктатор отметил, что "украинская сторона значительно сократила количество ударов по территории РФ".
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в Кремле началась встреча российского диктатора Владимира Путина с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
- Российский диктатор Владимир Путин якобы отдал указание с полуночи сегодня в течение трех суток не наносить удары по Киеву.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский провел беседу с представителями президента США, после чего заявил, что "с момента этой нашей беседы готовы соблюдать режим прекращения воздушных ударов по городам, вовлеченным в переговорный процесс. С этого момента и до конца суток субботы, в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, и рассчитываем, что россияне — по Киеву".
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