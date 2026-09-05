РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11105 посетителей онлайн
Новости Визит Уиткоффа в рф Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину
1 406 21

Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером заявил, что РФ не будет атаковать Киев с полуночи субботы

Путин об ударах по Киеву

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что удары по Киеву не наносились с 00:00 часов субботы, 5 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Что еще сказал диктатор

Также Путин сообщил, что Киев опубликовал свой призыв к более широкому перемирию на три дня, но "обо этом договоренностей не было".

В то же время российский диктатор отметил, что "украинская сторона значительно сократила количество ударов по территории РФ".

Читайте также: В Кремле не ожидают прорыва от визита посланцев Трампа, - Bloomberg

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что в Кремле началась встреча российского диктатора Владимира Путина с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
  • Российский диктатор Владимир Путин якобы отдал указание с полуночи сегодня в течение трех суток не наносить удары по Киеву.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский провел беседу с представителями президента США, после чего заявил, что "с момента этой нашей беседы готовы соблюдать режим прекращения воздушных ударов по городам, вовлеченным в переговорный процесс. С этого момента и до конца суток субботы, в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, и рассчитываем, что россияне — по Киеву".

Читайте также: Виткофф и Кушнер везут в Киев и Москву предложение о прекращении войны в Украине, - Трамп

Автор: 

Кушнер Джаред (100) путин владимир (21866) Стив Уиткофф (338) прекращения огня (463)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Категорично не довіряю кремлівському уроду
і його банді !!
показать весь комментарий
05.09.2026 21:29 Ответить
+4
Як дізнатись що рузкій бреше? - він дише
показать весь комментарий
05.09.2026 21:21 Ответить
+4
Кацап тільки но з свиноматки вилізе то вже бреше
показать весь комментарий
05.09.2026 21:28 Ответить

Загрузка...

 
 