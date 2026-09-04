Уиткофф и Кушнер везут в Киев и Москву предложение о прекращении войны в Украине, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что его специальные представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе визита в Москву и Киев в эти выходные представят предложения по прекращению войны в Украине.
Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
О мирном плане
Президента США спросили, привезут ли его представители новые предложения во время предстоящих визитов.
"Нет, они везут предложение положить конец войне. Ведь я завершил восемь войн… и не получил за это ни одной награды. Получил ли я Нобелевскую премию [мира]? Нет. Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера - двух замечательных переговорщиков. Они отлично справятся со своей работой", - ответил Трамп.
Он объяснил невозможность прекратить войну РФ против Украины тем, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин "ненавидят друг друга".
О Путине
Трамп также опроверг, что Россия собирается атаковать территорию НАТО. Журналистка спросила президента США, можно ли считать обнаружение беспилотника в немецком аэропорту в Лейпциге атакой на территорию Альянса.
Трамп ответил, что "хорошо знает Путина" и общается с ним, поэтому не считает, что российский диктатор планирует нападать на страны НАТО.
- Напомним, спецпосланцы президента США Дональда Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - 5–6 сентябряотправляются в Москву и Киев. Они встретятся с президентами Украины и России. Это также подтвердил Владимир Зеленский.
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