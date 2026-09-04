Уиткофф и Кушнер везут в Киев и Москву предложение о прекращении войны в Украине, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его специальные представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе визита в Москву и Киев в эти выходные представят предложения по прекращению войны в Украине.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

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О мирном плане

Президента США спросили, привезут ли его представители новые предложения во время предстоящих визитов.

"Нет, они везут предложение положить конец войне. Ведь я завершил восемь войн… и не получил за это ни одной награды. Получил ли я Нобелевскую премию [мира]? Нет. Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера - двух замечательных переговорщиков. Они отлично справятся со своей работой", - ответил Трамп.

Он объяснил невозможность прекратить войну РФ против Украины тем, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин "ненавидят друг друга".

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О Путине

Трамп также опроверг, что Россия собирается атаковать территорию НАТО. Журналистка спросила президента США, можно ли считать обнаружение беспилотника в немецком аэропорту в Лейпциге атакой на территорию Альянса.

Трамп ответил, что "хорошо знает Путина" и общается с ним, поэтому не считает, что российский диктатор планирует нападать на страны НАТО.

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