Віткофф та Кушнер везуть у Київ та Москву пропозицію щодо припинення війни в Україні, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпредставники Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час візиту у Москву та Київ цими вихідними представлять пропозиції припинення війни в Україні.
Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Про мирний план
Президента США запитали, чи привезуть його представники нові пропозиції під час майбутніх візитів.
"Ні, вони везуть пропозицію завершити війну. Адже я завершив вісім воєн… і не отримав за це жодної нагороди. Чи дісталася мені Нобелівська премія [миру]? Ні. Я відправив Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера — двох чудових переговорників. Вони чудово впораються зі своєю роботою", — відповів Трамп.
Він пояснив нездатність припинити війну РФ проти України тим, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін "ненавидять одне одного".
Про Путіна
Трамп також заперечив, що Росія збирається атакувати територію НАТО. Журналістка запитала президента США, чи можна вважати виявлення безпілотника в німецькому аеропорту в Лейпцигу атакою на територію Альянсу.
Трамп відповів, що "добре знає Путіна" та спілкується з ним, тому не вважає, що російський диктатор планує нападати на країни НАТО.
- Нагадаємо, спецпосланці президента США Дональда Трампа — Стів Віткофф та Джаред Кушнер — 5-6 вересня вирушають до Москви й Києва. Вони зустрінуться з президентами України та Росії. Це також підтвердив Володимир Зеленський.
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