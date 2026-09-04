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Новини Заяви Трампа Трамп про Путіна Візит Віткоффа та Кушнера в Україну
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Віткофф та Кушнер везуть у Київ та Москву пропозицію щодо припинення війни в Україні, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпредставники Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час візиту у Москву та Київ цими вихідними представлять пропозиції припинення війни в Україні.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

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Про мирний план

Президента США запитали, чи привезуть його представники нові пропозиції під час майбутніх візитів.

"Ні, вони везуть пропозицію завершити війну. Адже я завершив вісім воєн… і не отримав за це жодної нагороди. Чи дісталася мені Нобелівська премія [миру]? Ні. Я відправив Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера — двох чудових переговорників. Вони чудово впораються зі своєю роботою", — відповів Трамп.

Він пояснив нездатність припинити війну РФ проти України тим, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін "ненавидять одне одного".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США вимагають від України та РФ призупинити взаємні удари на час візиту Віткоффа та Кушнера, - NYT

Про Путіна

Трамп також заперечив, що Росія збирається атакувати територію НАТО. Журналістка запитала президента США, чи можна вважати виявлення безпілотника в німецькому аеропорту в Лейпцигу атакою на територію Альянсу.

Трамп відповів, що "добре знає Путіна" та спілкується з ним, тому не вважає, що російський диктатор планує нападати на країни НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Рютте обговорили оборонні потреби України та підготовку до зустрічей із представниками Трампа

  • Нагадаємо, спецпосланці президента США Дональда Трампа — Стів Віткофф та Джаред Кушнер — 5-6 вересня вирушають до Москви й Києва. Вони зустрінуться з президентами України та Росії. Це також підтвердив Володимир Зеленський.

Автор: 

Кушнер Джаред (90) путін володимир (13589) Трамп Дональд (8190) війна в Україні (9133) Віткофф Стів (336)
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Топ коментарі
+12
ЦЕ ВСЕ ДО ОДНОГО МІСЦЯ!!!

Не існує в природі нічого щоб влаштувала і нас і рузкіх - НАВІТЬ БЛИЗЬКО

Вони хочуть нашого знищення. Все решта що вони просять - щоб легше досягти своєї головної цілі
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04.09.2026 22:11 Відповісти
+8
Росія віддає Воронеж, Ростов, Таганрог і ми припиняємо війну.
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04.09.2026 22:14 Відповісти
+4
До сраки ті всі пропозиції.
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04.09.2026 22:13 Відповісти

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