Віткофф та Кушнер везуть у Київ та Москву пропозицію щодо припинення війни в Україні, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпредставники Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час візиту у Москву та Київ цими вихідними представлять пропозиції припинення війни в Україні.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

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Про мирний план

Президента США запитали, чи привезуть його представники нові пропозиції під час майбутніх візитів.

"Ні, вони везуть пропозицію завершити війну. Адже я завершив вісім воєн… і не отримав за це жодної нагороди. Чи дісталася мені Нобелівська премія [миру]? Ні. Я відправив Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера — двох чудових переговорників. Вони чудово впораються зі своєю роботою", — відповів Трамп.

Він пояснив нездатність припинити війну РФ проти України тим, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін "ненавидять одне одного".

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Про Путіна

Трамп також заперечив, що Росія збирається атакувати територію НАТО. Журналістка запитала президента США, чи можна вважати виявлення безпілотника в німецькому аеропорту в Лейпцигу атакою на територію Альянсу.

Трамп відповів, що "добре знає Путіна" та спілкується з ним, тому не вважає, що російський диктатор планує нападати на країни НАТО.

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