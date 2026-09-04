Зеленський і Рютте обговорили оборонні потреби України та підготовку до зустрічей із представниками Трампа
Президент Володимир Зеленський провів розмову із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Про це президент повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Зустрічі цими днями можуть бути корисними
Так, Зеленський поінформував Рютте про ситуацію з російськими ударами, оборонними потребами України та підготовкою до зустрічей із представниками президента США Дональда Трампа.
"Однаково бачимо з Марком необхідність прогресу у дипломатії, і зустрічі цими днями можуть бути корисними", - зазначив президент.
Інші питання
Також Зеленський подякував партнерам за те, що "чують нашу потребу на покриття дефіциту фінансів на оборону".
"Працюємо щодо цього. Марк розказав про свою комунікацію щодо наповнення програми PURL і необхідних Україні ракет для "Петріотів". Дякую за підтримку!" - додав він.
Що передувало?
- 3 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має попередні дати візиту до України спецпредставників президента США Дональда Трампа - Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
- 4 вересня стало відомо, що спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер обговорюють альтернативні плани щодо поїздки до Києва 5-6 вересня. Зазначається, що Віткофф побоюється візиту через погрози та залякування з боку Росії.
- Водночас ЗМІ повідомляють, що спецпосланці президента США Віткофф та Кушнер спершу прибудуть до Москви, а потім до Києва 6 вересня.
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