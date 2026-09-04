Зеленський і Рютте обговорили оборонні потреби України та підготовку до зустрічей із представниками Трампа

Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський провів розмову із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це президент повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Зустрічі цими днями можуть бути корисними

Так, Зеленський поінформував Рютте про ситуацію з російськими ударами, оборонними потребами України та підготовкою до зустрічей із представниками президента США Дональда Трампа.

"Однаково бачимо з Марком необхідність прогресу у дипломатії, і зустрічі цими днями можуть бути корисними", - зазначив президент.

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Також Зеленський подякував партнерам за те, що "чують нашу потребу на покриття дефіциту фінансів на оборону".

"Працюємо щодо цього. Марк розказав про свою комунікацію щодо наповнення програми PURL і необхідних Україні ракет для "Петріотів". Дякую за підтримку!" - додав він.

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