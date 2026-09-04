Стубб обговорив із Зеленським майбутній візит Віткоффа та Кушнера до Києва

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив про розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, Стубб розповів, що його розмова зі Зеленським стосувалася шляхів досягнення миру в російсько-українській війні та майбутнього візиту американських перемовників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва.

"Фінляндія й надалі надає надійну підтримку Україні та мирному процесу", – додав він.

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Що передувало?

3 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має попередні дати візиту до України спецпредставників президента США Дональда Трампа - Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

4 вересня стало відомо, що спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер обговорюють альтернативні плани щодо поїздки до Києва 5-6 вересня. Зазначається, що Віткофф побоюється візиту через погрози та залякування з боку Росії.

Водночас ЗМІ повідомляють, що спецпосланці президента США Віткофф та Кушнер спершу прибудуть до Москви, а потім до Києва 6 вересня.

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