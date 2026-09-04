Стубб обговорив із Зеленським майбутній візит Віткоффа та Кушнера до Києва
Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив про розмову із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, Стубб розповів, що його розмова зі Зеленським стосувалася шляхів досягнення миру в російсько-українській війні та майбутнього візиту американських перемовників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва.
"Фінляндія й надалі надає надійну підтримку Україні та мирному процесу", – додав він.
Що передувало?
- 3 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має попередні дати візиту до України спецпредставників президента США Дональда Трампа - Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
- 4 вересня стало відомо, що спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер обговорюють альтернативні плани щодо поїздки до Києва 5-6 вересня. Зазначається, що Віткофф побоюється візиту через погрози та залякування з боку Росії.
- Водночас ЗМІ повідомляють, що спецпосланці президента США Віткофф та Кушнер спершу прибудуть до Москви, а потім до Києва 6 вересня.
Топ коментарі
+3 Хэфер
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+2 Alex Rozhenko #597231
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