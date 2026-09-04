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Новини Візит Віткоффа в Україну
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Стубб обговорив із Зеленським майбутній візит Віткоффа та Кушнера до Києва

Стубб і Зеленський обговорили візит Віткоффа та Кушнера

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив про розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, Стубб розповів, що його розмова зі Зеленським стосувалася шляхів досягнення миру в російсько-українській війні та майбутнього візиту американських перемовників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва.

"Фінляндія й надалі надає надійну підтримку Україні та мирному процесу", – додав він.

Також читайте: Стубб пояснив, чому Віткофф і Кушнер не приїжджають до Києва

Що передувало?

  • 3 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має попередні дати візиту до України спецпредставників президента США Дональда Трампа - Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
  • 4 вересня стало відомо, що спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер обговорюють альтернативні плани щодо поїздки до Києва 5-6 вересня. Зазначається, що Віткофф побоюється візиту через погрози та залякування з боку Росії.
  • Водночас ЗМІ повідомляють, що спецпосланці президента США Віткофф та Кушнер спершу прибудуть до Москви, а потім до Києва 6 вересня.

Також читайте: Стубб готовий стати перемовником від ЄС щодо миру в Україні, якщо виникне така потреба

Автор: 

Зеленський Володимир (26872) Кушнер Джаред (90) Стубб Александр (238) Віткофф Стів (332)
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Топ коментарі
+3
А Стубб яким боком до амерекан гастролерів? Ні про що. І новина і розмова.
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04.09.2026 18:30 Відповісти
+2
Щоб для тебе ідіота спробувати влаштувати мирні перговори і як наслідок (сподіваюся) мирне життя.
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04.09.2026 19:10 Відповісти
+2
Дав інструкції що саме треба говорити для того, щоб ці переговори закінчились як і попередні.
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04.09.2026 19:16 Відповісти

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