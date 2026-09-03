УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15191 відвідувач онлайн
Новини Візит Віткоффа до РФ Візит Віткоффа в Україну
1 121 27

Віткофф і Кушнер приїдуть до Києва "найближчими днями", - Зеленський

Спеціальні представники президента США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має попередні дати візиту до України спецпредставників президента США Дональда Трампа — Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Зеленський сказав, що провів нараду з командою, яка займається перемовинами з представниками президента США. За його словами, вони фактично 24/7 перебувають із ними на зв’язку, і уже є попередні дати цих зустрічей.

Україна розраховує, що представники Трампа приїдуть до Києва "найближчими днями".

"Підтвердження від них є: буде зустріч у них в Москві і в Києві. Ми розраховуємо на зустріч найближчими днями. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була і надалі активною. Готові до зустрічей з ними в Україні – на рівні, змістовно", — додав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів "конструктивну" розмову з Віткоффом і Кушнером: визначають дату візиту в Україну

Що передувало?

  • Наприкінці липня президент Володимир Зеленський повідомив, що візит посланців Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва можливий упродовж двох тижнів.
  • Згодом повідомлялося, що візит спецпредставників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України відклали через посилення атак РФ на Київ.
  • Зеленський називав "неповагою" те, що посланці Трампа багато разів відвідували Москву, але жодного разу не були в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпредставникам Трампа потрібно серйозніше сприймати Путіна, - Блюменталь

Автор: 

Зеленський Володимир (26864) Кушнер Джаред (88) Віткофф Стів (332)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Потом Абрамовіч. Це такий круговорот евреїв в природі, тобто в Україні. Всі вони, безумовно, ******* Україну і українців, аж спати не можуть. Життя кожного українця ім важливе, як своє. Хто, як не вони?
показати весь коментар
03.09.2026 20:41 Відповісти
+8
показати весь коментар
03.09.2026 20:48 Відповісти
+6
Якщо їх затримати тут на всю зиму то так. І це не жарт.
показати весь коментар
03.09.2026 20:56 Відповісти

Завантаження...

 
 