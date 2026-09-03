Віткофф і Кушнер приїдуть до Києва "найближчими днями", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має попередні дати візиту до України спецпредставників президента США Дональда Трампа — Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
Про це Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зеленський сказав, що провів нараду з командою, яка займається перемовинами з представниками президента США. За його словами, вони фактично 24/7 перебувають із ними на зв’язку, і уже є попередні дати цих зустрічей.
Україна розраховує, що представники Трампа приїдуть до Києва "найближчими днями".
"Підтвердження від них є: буде зустріч у них в Москві і в Києві. Ми розраховуємо на зустріч найближчими днями. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була і надалі активною. Готові до зустрічей з ними в Україні – на рівні, змістовно", — додав Зеленський.
Що передувало?
- Наприкінці липня президент Володимир Зеленський повідомив, що візит посланців Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва можливий упродовж двох тижнів.
- Згодом повідомлялося, що візит спецпредставників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України відклали через посилення атак РФ на Київ.
- Зеленський називав "неповагою" те, що посланці Трампа багато разів відвідували Москву, але жодного разу не були в Києві.
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