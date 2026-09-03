Віткофф і Кушнер приїдуть до Києва "найближчими днями", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має попередні дати візиту до України спецпредставників президента США Дональда Трампа — Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зеленський сказав, що провів нараду з командою, яка займається перемовинами з представниками президента США. За його словами, вони фактично 24/7 перебувають із ними на зв’язку, і уже є попередні дати цих зустрічей.

Україна розраховує, що представники Трампа приїдуть до Києва "найближчими днями".

"Підтвердження від них є: буде зустріч у них в Москві і в Києві. Ми розраховуємо на зустріч найближчими днями. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була і надалі активною. Готові до зустрічей з ними в Україні – на рівні, змістовно", — додав Зеленський.

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Що передувало?

Наприкінці липня президент Володимир Зеленський повідомив, що візит посланців Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва можливий упродовж двох тижнів.

Згодом повідомлялося, що візит спецпредставників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України відклали через посилення атак РФ на Київ.

Зеленський називав "неповагою" те, що посланці Трампа багато разів відвідували Москву, але жодного разу не були в Києві.

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