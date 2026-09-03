Уиткофф и Кушнер приедут в Киев "в ближайшие дни", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что у Украины есть предварительные даты визита в Украину специальных представителей президента США Дональда Трампа - Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
Об этом Зеленский заявил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Зеленский сказал, что провел совещание с командой, которая занимается переговорами с представителями президента США. По его словам, они фактически круглосуточно находятся с ними на связи, и уже есть предварительные даты этих встреч.
Украина рассчитывает, что представители Трампа приедут в Киев "в ближайшие дни".
"Подтверждение от них есть: встреча состоится у них в Москве и в Киеве. Мы рассчитываем на встречу в ближайшие дни. Это очень важно. Важно, чтобы Америка и в дальнейшем оставалась активной. Готовы к встречам с ними в Украине - на высоком уровне, по существу", - добавил Зеленский.
Что этому предшествовало?
- В конце июля президент Владимир Зеленский сообщил, что визит посланников Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев возможен в течение двух недель.
- Впоследствии сообщалось, что визит спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину отложили из-за усиления атак РФ на Киев.
- Зеленский назвал "неуважением" тот факт, что посланцы Трампа много раз посещали Москву, но ни разу не были в Киеве.
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