Уиткофф и Кушнер приедут в Киев "в ближайшие дни", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что у Украины есть предварительные даты визита в Украину специальных представителей президента США Дональда Трампа - Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Зеленский сказал, что провел совещание с командой, которая занимается переговорами с представителями президента США. По его словам, они фактически круглосуточно находятся с ними на связи, и уже есть предварительные даты этих встреч.

Украина рассчитывает, что представители Трампа приедут в Киев "в ближайшие дни".

"Подтверждение от них есть: встреча состоится у них в Москве и в Киеве. Мы рассчитываем на встречу в ближайшие дни. Это очень важно. Важно, чтобы Америка и в дальнейшем оставалась активной. Готовы к встречам с ними в Украине - на высоком уровне, по существу", - добавил Зеленский.

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Что этому предшествовало?

В конце июля президент Владимир Зеленский сообщил, что визит посланников Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев возможен в течение двух недель.

Впоследствии сообщалось, что визит спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину отложили из-за усиления атак РФ на Киев.

Зеленский назвал "неуважением" тот факт, что посланцы Трампа много раз посещали Москву, но ни разу не были в Киеве.

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