Зеленский провел "конструктивную" беседу с Уиткоффом и Кушнером: определяют дату визита в Украину

Президент Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе которого обсуждалась дата возможного визита в Украину.

Об этом он написал в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О беседе

По словам президента, беседа была подробной и конструктивной. Он подчеркнул, что диалог между переговорными командами США и Украины продолжается постоянно, а сейчас стороны обсуждают определение даты визита делегации в Украину — такую поездку Зеленский назвал бы очень полезной для выработки решений по вопросам мира.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский скоординировал дипломатическую работу: финансирование обороны, энергетика и соцпрограммы

О чем проинформировали Уиткоффа и Кушнера

Президент рассказал, что проинформировал собеседников о ситуации на поле боя, где успехи России, по его словам, незначительны и достигаются ценой огромных потерь, а также о воздушных ударах. По словам Зеленского, спецпредставители США осведомлены о многих деталях ситуации.

Команды сторон останутся на связи, чтобы проработать повестку дня и определить наиболее удобный график дальнейшего общения.

Зеленский поблагодарил Трампа, Уиткоффа, Кушнера и всех в США, кто работает ради того, чтобы мир стал общим достижением.

Читайте также: Спецпредставителям Трампа нужно серьезнее относиться к Путину, — Блюменталь

Что предшествовало?