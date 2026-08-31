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Новости Встреча Зеленского и Уиткоффа Визит Уиткоффа в Украину
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Зеленский провел "конструктивную" беседу с Уиткоффом и Кушнером: определяют дату визита в Украину

зеленський

Президент Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе которого обсуждалась дата возможного визита в Украину. 

Об этом он написал в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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О беседе

По словам президента, беседа была подробной и конструктивной. Он подчеркнул, что диалог между переговорными командами США и Украины продолжается постоянно, а сейчас стороны обсуждают определение даты визита делегации в Украину — такую поездку Зеленский назвал бы очень полезной для выработки решений по вопросам мира.

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О чем проинформировали Уиткоффа и Кушнера

Президент рассказал, что проинформировал собеседников о ситуации на поле боя, где успехи России, по его словам, незначительны и достигаются ценой огромных потерь, а также о воздушных ударах. По словам Зеленского, спецпредставители США осведомлены о многих деталях ситуации.

Команды сторон останутся на связи, чтобы проработать повестку дня и определить наиболее удобный график дальнейшего общения.

Зеленский поблагодарил Трампа, Уиткоффа, Кушнера и всех в США, кто работает ради того, чтобы мир стал общим достижением.

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Что предшествовало?

  • В конце июля президент Владимир Зеленский сообщил, что визит посланников Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев возможен в течение двух недель.
  • Впоследствии сообщалось, что визит спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину отложили из-за усиления атак РФ на Киев.

Автор: 

Зеленский Владимир (25678) Кушнер Джаред (88) США (30401) Стив Уиткофф (329)
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Топ комментарии
+7
Три євреї будуть вирішувати долю України...
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31.08.2026 18:56 Ответить
+5
Навiщо цi два дебiла тут здалися ???
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31.08.2026 18:54 Ответить
+4
Потім під'їдуть евреї путіна, розкажуть, як всі вони втомились від війни, Москву по-прєжнєму атаковать нельзя, бо старий осєрчаєт і передумаєт міріться. Потім повторят цей круговорот евреїв.
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31.08.2026 19:12 Ответить

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