Зеленский провел "конструктивную" беседу с Уиткоффом и Кушнером: определяют дату визита в Украину
Президент Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе которого обсуждалась дата возможного визита в Украину.
Об этом он написал в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
О беседе
По словам президента, беседа была подробной и конструктивной. Он подчеркнул, что диалог между переговорными командами США и Украины продолжается постоянно, а сейчас стороны обсуждают определение даты визита делегации в Украину — такую поездку Зеленский назвал бы очень полезной для выработки решений по вопросам мира.
О чем проинформировали Уиткоффа и Кушнера
Президент рассказал, что проинформировал собеседников о ситуации на поле боя, где успехи России, по его словам, незначительны и достигаются ценой огромных потерь, а также о воздушных ударах. По словам Зеленского, спецпредставители США осведомлены о многих деталях ситуации.
Команды сторон останутся на связи, чтобы проработать повестку дня и определить наиболее удобный график дальнейшего общения.
Зеленский поблагодарил Трампа, Уиткоффа, Кушнера и всех в США, кто работает ради того, чтобы мир стал общим достижением.
Что предшествовало?
- В конце июля президент Владимир Зеленский сообщил, что визит посланников Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев возможен в течение двух недель.
- Впоследствии сообщалось, что визит спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину отложили из-за усиления атак РФ на Киев.
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