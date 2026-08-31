Зеленский скоординировал дипломатическую работу: финансирование обороны, энергетика и социальные программы
Президент Владимир Зеленский сообщил, что скоординировал для правительства дипломатическую работу на ближайшие недели по трем ключевым направлениям.
Об этом он сообщил в соцсетях после совещания с премьером Сергеем Корецким, передает Цензор.НЕТ.
Три приоритета
- Президент назвал следующие направления работы: финансирование обороны Украины, дальнобойных операций и ударов по целям средней дальности (мідлстрайки); энергетика и подготовка к зиме; а также полное выполнение социальных программ в Украине и поддержка экономической активности.
Доклад премьер-министра
Премьер-министр Сергей Корецкий доложил о реализации уже достигнутых договоренностей с партнерами и подготовке дополнительных шагов, в частности с Канадой, Норвегией и другими ключевыми государствами. По словам Зеленского, украинские министерства и команда Офиса президента должны демонстрировать значительно более высокий темп работы и полностью выполнять договоренности, достигнутые на уровне лидеров.
Президент подчеркнул, что для покрытия дефицита оборонного бюджета, удовлетворения энергетических потребностей, развития социальных программ и поддержки деловой активности на данном этапе войны необходимо использовать все возможности сотрудничества с партнерами — ни одна из них не должна быть упущена. Прежде всего это задача для министерств иностранных дел, обороны, финансов, энергетики и экономики, от которых, по словам президента, требуются реальные результаты.
О программах для ветеранов
Зеленский также отметил, что партнеры проявляют явный интерес к поддержке ветеранских программ в Украине, для чего требуется значительно большая активность профильного министерства. По его словам, с премьер-министром договорились о соответствующей дополнительной отраслевой работе.
Он поблагодарил всех партнеров за готовность поддерживать Украину и украинцев.
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