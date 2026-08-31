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Зеленський скоординував дипломатичну роботу: фінансування оборони, енергетика й соцпрограми

Зеленський та Сергій Корецький

Президент Володимир Зеленський повідомив, що скоординував для уряду дипломатичну роботу на найближчі тижні за трьома ключовими напрямками.

Про це він повідомив у соцмережах після наради із прем'єром Сергієм Корецьким, передає Цензор.НЕТ.

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Три пріоритети

  • Президент назвав такі напрями роботи: фінансування оборони України, далекобійних операцій та ударів по цілях середньої дальності (мідлстрайки); енергетика й підготовка до зими; а також повне виконання соціальних програм в Україні та підтримка економічної активності.

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Доповідь прем'єр-міністра

Прем'єр-міністр Сергій Корецький доповів про реалізацію вже досягнутих домовленостей із партнерами та підготовку додаткових кроків, зокрема з Канадою, Норвегією та іншими ключовими державами. За словами Зеленського, українські міністерства та команда Офісу президента мають демонструвати значно більший темп роботи та повністю опрацьовувати домовленості, досягнуті на рівні лідерів.

Президент наголосив, що для покриття оборонного дефіциту, енергетичних потреб, розвитку соціальних програм і підтримки бізнес-активності на цьому етапі війни необхідно використати всі можливості співпраці з партнерами — жодна з них не повинна бути втрачена. Насамперед це завдання для міністерств закордонних справ, оборони, фінансів, енергетики та економіки, від яких, за словами президента, потрібні реальні результати.

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Про ветеранські програми

Зеленський також зазначив, що партнери виявляють чітку зацікавленість у підтримці ветеранських програм в Україні, для чого потрібна значно більша активність профільного міністерства. За його словами, з прем'єр-міністром домовилися про відповідну додаткову галузеву роботу.

Він подякував усім партнерам за готовність підтримувати Україну та українців.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26830) зима (163) оборона (4624) Корецький Сергій (107)
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Топ коментарі
+8
Значить киздець дипломатичній роботі, фінансуванню оборони, енергетиці й соцпрограмам, коли ця мерзота взялась за ці напрямки. Воно й до цього було все в дупі, ну, а коли воно само взялося ..., то тут з гарантією.
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31.08.2026 16:12 Відповісти
+3
Хто на шо вчився - там багато молодичок з Окружної рванули в дипломати
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31.08.2026 16:21 Відповісти
+2
Координував чим, тим самим чим грав на роялі?
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31.08.2026 17:10 Відповісти

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