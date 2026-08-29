Уряд виділить кошти для підтримки постраждалих у Бучанському районі і готує зміни щодо роботи установ і транспорту під час тривог, - Корецький

Для підтримки та компенсації постраждалим через російський дроновий удар з подальшою детонацією в Бучанському районі на Київщині виділять кошти з резервного фонду.

Про це повідомив премєр-міністр Сергій Корецький після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, Корецький повідомив, що доповів президенту з двох важливих питань.

Перше - на позачерговому засіданні Уряд ухвалить рішення про виділення з резервного фонду коштів для підтримки та компенсації постраждалим через трагедію у Бучанському районі.

Друге питання - адаптація роботи держави, столиці, економіки та критичної інфраструктури до нової тактики російських атак.

"За підсумками розширеної наради, яку я сьогодні провів за участі Головнокомандувача, Міністра внутрішніх справ, ДСНС, мера Києва, представників Офісу Президента та РНБО, напрацьовуємо конкретні пропозиції щодо адаптації роботи держави до нових умов", - розповів прем’єр.

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РФ намагається паралізувати економічну активність

Він наголосив, що тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя. Ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому підходи й алгоритми реагування мають змінюватися.

За його словами, триває робота над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики й транспорту, роботи метро та інших об’єктів інфраструктури з метою більшого захисту людей і можливостей жити у наших містах та громадах.

Окремо планується перегляд підходів до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози - без додаткових ризиків для безпеки.

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"Усі залучені служби та відомства працюють над комплексним та обґрунтованим підходом. Необхідні пропозиції плануємо сформувати на початку наступного тижня, представити їх суспільству та перейти до реалізації", - додав Корецький.

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