Уряд виділить кошти для підтримки постраждалих у Бучанському районі і готує зміни щодо роботи установ і транспорту під час тривог, - Корецький
Для підтримки та компенсації постраждалим через російський дроновий удар з подальшою детонацією в Бучанському районі на Київщині виділять кошти з резервного фонду.
Про це повідомив премєр-міністр Сергій Корецький після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, Корецький повідомив, що доповів президенту з двох важливих питань.
- Перше - на позачерговому засіданні Уряд ухвалить рішення про виділення з резервного фонду коштів для підтримки та компенсації постраждалим через трагедію у Бучанському районі.
- Друге питання - адаптація роботи держави, столиці, економіки та критичної інфраструктури до нової тактики російських атак.
"За підсумками розширеної наради, яку я сьогодні провів за участі Головнокомандувача, Міністра внутрішніх справ, ДСНС, мера Києва, представників Офісу Президента та РНБО, напрацьовуємо конкретні пропозиції щодо адаптації роботи держави до нових умов", - розповів прем’єр.
РФ намагається паралізувати економічну активність
Він наголосив, що тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя. Ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому підходи й алгоритми реагування мають змінюватися.
За його словами, триває робота над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики й транспорту, роботи метро та інших об’єктів інфраструктури з метою більшого захисту людей і можливостей жити у наших містах та громадах.
Окремо планується перегляд підходів до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози - без додаткових ризиків для безпеки.
"Усі залучені служби та відомства працюють над комплексним та обґрунтованим підходом. Необхідні пропозиції плануємо сформувати на початку наступного тижня, представити їх суспільству та перейти до реалізації", - додав Корецький.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.
- Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.
- Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією. Він заявив, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком.
- Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства у зв’язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області.
- Станом на 11.30 29 серпня відомо про 37 загиблих, понад 40 поранених. Пошкоджено пів сотні будинків.
- Окрім того, повідомлялося, що загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.
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