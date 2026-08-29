Правительство выделит средства для поддержки пострадавших вследствие трагедии в Бучанском районе, — Корецкий

Для оказания поддержки и выплаты компенсаций пострадавшим вследствие российского удара с использованием дронов с последующей детонацией в Бучанском районе Киевской области будут выделены средства из резервного фонда.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий после встречи с президентом Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

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В частности, Корецкий сообщил, что доложил президенту по двум важным вопросам.

Во-первых, на внеочередном заседании правительство примет решение о выделении из резервного фонда средств для поддержки и компенсации пострадавшим в результате трагедии в Бучанском районе.

Второй вопрос — адаптация работы государства, столицы, экономики и критической инфраструктуры к новой тактике российских атак.

"По итогам расширенного совещания, которое я сегодня провел с участием Главнокомандующего, министра внутренних дел, ГСЧС, мэра Киева, представителей Офиса президента и СНБО, разрабатываем конкретные предложения по адаптации работы государства к новым условиям", — рассказал премьер.

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Россия пытается парализовать экономическую активность

Он подчеркнул, что длительные воздушные тревоги влияют не только на безопасность людей, но и на работу предприятий, логистику, транспорт, школы, детские сады и другие сферы жизни. Враг пытается парализовать экономическую активность в столице и крупных городах, поэтому подходы и алгоритмы реагирования должны меняться.

По его словам, продолжается работа над решениями, касающимися деятельности предприятий и учреждений в условиях различных типов опасности, организации логистики и транспорта, работы метро и других объектов инфраструктуры с целью обеспечения большей защиты людей и возможности жить в наших городах и громадах.

Отдельно планируется пересмотр подходов к комендантскому часу и доступу граждан к оперативной информации о воздушных угрозах — без дополнительных рисков для безопасности.

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"Все задействованные службы и ведомства работают над комплексным и обоснованным подходом. Необходимые предложения планируем сформировать в начале следующей недели, представить их обществу и приступить к реализации", — добавил Корецкий.

Что предшествовало