Правительство выделит средства для поддержки пострадавших вследствие трагедии в Бучанском районе, — Корецкий
Для оказания поддержки и выплаты компенсаций пострадавшим вследствие российского удара с использованием дронов с последующей детонацией в Бучанском районе Киевской области будут выделены средства из резервного фонда.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий после встречи с президентом Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.
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В частности, Корецкий сообщил, что доложил президенту по двум важным вопросам.
- Во-первых, на внеочередном заседании правительство примет решение о выделении из резервного фонда средств для поддержки и компенсации пострадавшим в результате трагедии в Бучанском районе.
- Второй вопрос — адаптация работы государства, столицы, экономики и критической инфраструктуры к новой тактике российских атак.
"По итогам расширенного совещания, которое я сегодня провел с участием Главнокомандующего, министра внутренних дел, ГСЧС, мэра Киева, представителей Офиса президента и СНБО, разрабатываем конкретные предложения по адаптации работы государства к новым условиям", — рассказал премьер.
Россия пытается парализовать экономическую активность
Он подчеркнул, что длительные воздушные тревоги влияют не только на безопасность людей, но и на работу предприятий, логистику, транспорт, школы, детские сады и другие сферы жизни. Враг пытается парализовать экономическую активность в столице и крупных городах, поэтому подходы и алгоритмы реагирования должны меняться.
По его словам, продолжается работа над решениями, касающимися деятельности предприятий и учреждений в условиях различных типов опасности, организации логистики и транспорта, работы метро и других объектов инфраструктуры с целью обеспечения большей защиты людей и возможности жить в наших городах и громадах.
Отдельно планируется пересмотр подходов к комендантскому часу и доступу граждан к оперативной информации о воздушных угрозах — без дополнительных рисков для безопасности.
"Все задействованные службы и ведомства работают над комплексным и обоснованным подходом. Необходимые предложения планируем сформировать в начале следующей недели, представить их обществу и приступить к реализации", — добавил Корецкий.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что вечером 28 августа вследствие вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.
- До этого начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.
- Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что министр внутренних дел и руководитель ГСЧС доложили о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Он заявил, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком.
- Офис генерального прокурора начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области.
- По состоянию на 11:30 29 августа известно о 37 погибших, более 40 раненых. Повреждено полсотни домов.
- Кроме того, сообщалось, что погиб глава Дмитровской громады Тарас Дидич.
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